7,5 тысячи человек привлечены к ответственности, ущерб — 2,9 трлн сумов: раскрыты шокирующие цифры

·133·Узбекистан
7,5 тысячи человек привлечены к ответственности, ущерб — 2,9 трлн сумов: раскрыты шокирующие цифры

На 18-м пленарном заседании Сената Олий Мажлиса рассмотрен Национальный доклад, представленный Агентством по противодействию коррупции. На заседании были раскрыты масштабы коррупции по стране, многомиллиардный ущерб, нанесённый государству, а также сферы, в которых чаще всего фиксировались случаи взяточничества.

В ходе обсуждения в Сенате особое внимание было уделено сохраняющимся в этой сфере системным проблемам и недостаткам.

Адресные «дорожные карты» и изучение ситуации в регионах

В рамках исполнения задач, определённых на расширенном заседании Национального совета по противодействию коррупции под председательством Президента Шавката Мирзиёева, по всей республике были проведены углублённые проверки в сферах здравоохранения, образования, занятости, банковской деятельности и кадастра.

По итогам этих изучений в регионах и министерствах были проведены выездные заседания, а для районов и городов с высоким коррупционным риском утверждены адресные «дорожные карты».

Ущерб в размере 2,9 триллиона сумов и наиболее коррумпированные сферы

В ходе обсуждения были приведены наиболее острые проблемы отрасли и шокирующие цифры:

  • Уголовная ответственность: в 2025 году по делам о коррупционных преступлениях к уголовной ответственности привлечены 7 517 человек;

  • Ущерб, нанесённый государству: в результате коррупционных преступлений государственным интересам причинён материальный ущерб на сумму более 2,9 триллиона сумов;

  • Антирекордсмены: наибольшее количество коррупционных преступлений пришлось на сферу дошкольного и школьного образования, здравоохранение, местные органы власти, а также коммерческие банки.

Нарушения на 12,6 триллиона сумов в сфере государственных закупок

На заседании Сената также подверглись резкой критике проекты нормативно-правовых документов и системные недостатки в сфере государственных закупок:

Коррупционные факторы в документах: в каждом четвёртом из проверенных проектов нормативно-правовых документов выявлены коррупционные факторы и пробелы.

Нарушения в сфере государственных закупок: в этой сфере зафиксированы нарушения на сумму 12,6 триллиона сумов.

Кроме того, отмечается, что некоторые государственные органы и регионы показали неудовлетворительные результаты по эффективности противодействия коррупции и индексу открытости.

Оставьте своё мнение в комментариях и поделитесь статьёй со знакомыми через Telegram или другие социальные сети.

Шавкат МирзиёевОлий МажлисАгентство по противодействию коррупции
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Туризм Центральной Азии установил мировой рекорд: Узбекистан лидирует в регионеТуризм Центральной Азии установил мировой рекорд: Узбекистан лидирует в регионеСегодня, 18:42Начался прием в техникумы для выпускников 11-х классовНачался прием в техникумы для выпускников 11-х классовСегодня, 18:29В Ташкентской области возможны кратковременные дожди и грозыВ Ташкентской области возможны кратковременные дожди и грозыСегодня, 12:19Сегодня в Узбекистане «День без автомобиля»: чиновникам запрещено садиться за руль!Сегодня в Узбекистане «День без автомобиля»: чиновникам запрещено садиться за руль!Сегодня, 09:13Число мужчин, женившихся на женщинах старше себя, в Узбекистане превысило 11 тысячЧисло мужчин, женившихся на женщинах старше себя, в Узбекистане превысило 11 тысячСегодня, 05:45Если закон противоречит Конституции, судебное дело приостанавливается — новый порядокЕсли закон противоречит Конституции, судебное дело приостанавливается — новый порядокВчера, 15:39
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Узбекистан новости

Официально объявлено, когда в Узбекистане спадет аномальная жара
Официально объявлено, когда в Узбекистане спадет аномальная жара
Часы Отабека Умарова стоимостью 330 тысяч долларов привлекли всеобщее внимание в сети!
Часы Отабека Умарова стоимостью 330 тысяч долларов привлекли всеобщее внимание в сети!
Важное предупреждение ВОЗ для Узбекистана: высокий риск землетрясений
Важное предупреждение ВОЗ для Узбекистана: высокий риск землетрясений
Сообщается об увольнении российского-узбекского миллиардера Алишера Усманова
Сообщается об увольнении российского-узбекского миллиардера Алишера Усманова
Температура приблизилась к 60 градусам: специалисты предупредили
Температура приблизилась к 60 градусам: специалисты предупредили
Узбекистан снова ожидает сильная жара
Узбекистан снова ожидает сильная жара
Аномальная жара отступает: названа ожидаемая дата для Узбекистана
Аномальная жара отступает: названа ожидаемая дата для Узбекистана
Землетрясение в Кыргызстане ощущалось и в одном из регионов Узбекистана
Землетрясение в Кыргызстане ощущалось и в одном из регионов Узбекистана