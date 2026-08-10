5 лет тюрьмы или 2,7 миллиона долларов: в Саудовской Аравии жестокое обращение с животными теперь обойдётся очень дорого

В Саудовской Аравии ужесточили наказание для лиц, совершивших насилие в отношении животных. Согласно новым правилам, умышленно причинившие вред животным могут столкнуться с крупным штрафом и тюремным заключением.

Сообщается, что размер штрафа за такое правонарушение может достигать 2,7 миллиона долларов. Кроме того, виновному может грозить до 5 лет лишения свободы.

Эти меры направлены на защиту животных от жестокого обращения и повышение ответственности за отношение к ним.

Проявление любви и заботы о животных считается одной из обязанностей человека перед ними. Они также нуждаются в защите и безопасном отношении.