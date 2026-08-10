Жозетт Лепол приняла ислам в 92 года благодаря отношению соседей-мусульман
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92-летняя Жозетт Лепол, тронутая отношением соседей-мусульман, приняла ислам. По её словам, искренняя помощь, забота и добрый характер соседей пробудили в ней желание ближе изучить ислам.
Получив информацию о религии, Жозетт отправилась в мечеть в Брюсселе и приняла ислам. Там она выбрала для себя имя Нур.
То, что она приняла такое решение в 92 года, вызвало множество обсуждений в социальных сетях. Некоторые пользователи увидели в этой истории прежде всего влияние любви и доброго отношения между людьми.
История Жозетт показала, что отношения между соседями иногда могут серьёзно повлиять даже на жизненные взгляды человека.
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