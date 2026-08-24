Кенийский предприниматель использовал укусы пчел для рекламы своего бизнеса

В Кении необычный случай с пчеловодом Джарундой Джалуто привлек внимание пользователей социальных сетей.

Согласно сообщениям, во время очередного сбора меда его покусали пчелы, в результате чего лицо мужчины сильно опухло.

Однако вместо того, чтобы расстраиваться, предприниматель решил использовать ситуацию для продвижения своего бизнеса. Он сфотографировался с опухшим лицом на фоне продукции своего бренда «Асембо Натурал Хоней».

К фотографии он добавил шутливый комментарий: «Это доказательство того, что мед на 100 процентов натуральный!»

Такой подход привлек внимание пользователей соцсетей, которые обсуждают этот необычный способ рекламы продукции.