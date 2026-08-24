Кенийский предприниматель использовал укусы пчел для рекламы своего бизнеса
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В Кении необычный случай с пчеловодом Джарундой Джалуто привлек внимание пользователей социальных сетей.
Согласно сообщениям, во время очередного сбора меда его покусали пчелы, в результате чего лицо мужчины сильно опухло.
Однако вместо того, чтобы расстраиваться, предприниматель решил использовать ситуацию для продвижения своего бизнеса. Он сфотографировался с опухшим лицом на фоне продукции своего бренда «Асембо Натурал Хоней».
К фотографии он добавил шутливый комментарий: «Это доказательство того, что мед на 100 процентов натуральный!»
Такой подход привлек внимание пользователей соцсетей, которые обсуждают этот необычный способ рекламы продукции.
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