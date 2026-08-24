В Москве двух иностранцев, ходивших в женской одежде, депортируют из страны

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В Москве двух иностранцев, ходивших в женской одежде, депортируют из страны

Двое иностранцев, которые, как сообщается, ходили в женской одежде на рынке «Садовод» в Москве, были арестованы на 10 суток по обвинению в «пропаганде ЛГБТ». Люблинский суд также постановил депортировать их из России. Об этом сообщает Медуза.

Согласно судебным документам, Рахимов Х. и Саизода Ю. были задержаны на рынке 18 августа около 21:00. Предположительно, они были одеты в женскую одежду с надписью «Свобода выбора». Однако в материалах дела не уточняется, как именно выглядела одежда и как был изображен слоган.

Полиция расценила их действия как «демонстрацию привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений». Суд назначил каждому из них 10 суток административного ареста на основании соответствующей статьи Кодекса об административных правонарушениях РФ.

Также было принято решение о помещении мужчин в центр временного содержания иностранных граждан и их последующем выдворении из страны. После депортации им грозит пятилетний запрет на въезд в Россию.

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что Рахимов женат и имеет одного ребенка, а у Саизоды четверо несовершеннолетних детей. В судебных документах их гражданство не указано, однако некоторые издания сообщают, что они являются гражданами Таджикистана.

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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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