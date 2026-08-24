Российский парашютист установил новый мировой рекорд

Российский парашютист Сергей Бойцов установил новый мировой рекорд по прыжкам со стратосферы с воздушного шара.

Газета.ру Как сообщает издание, спортсмен совершил прыжок с парашютом с высоты 11 551 метр в Алтайском крае. Во время свободного падения его скорость достигала почти 500 километров в час. На высоте прыжка температура воздуха составляла минус 59 градусов.

Парашют Бойцова успешно раскрылся на высоте 1 565 метров. После этого он благополучно приземлился в Усть-Калманском районе Алтайского края.

Предыдущий рекорд принадлежал польским парашютистам, которые совершили прыжок с высоты более 10 километров.

При подготовке к новому рекорду Бойцов прошел испытания в барокамере, имитирующей условия на высоте 12 километров. Его специальное снаряжение было протестировано при температурах до минус 60 градусов.

Отмечается, что рекордный прыжок был посвящен Международному фестивалю молодежи, который пройдет в сентябре в Екатеринбурге.