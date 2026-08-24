Основатель Эвергранде приговорен к пожизненному заключению

Китайский суд приговорил основателя одной из крупнейших девелоперских компаний страны — Эвергранде — Сюй Цзяиня к пожизненному заключению. Миллиардер также известен под именем Хуэй Ка Янь.

Народный суд города Шэньчжэнь признал его виновным по восьми финансовым преступлениям, включая мошенничество при привлечении средств, незаконное использование активов, незаконное кредитование, махинации с ценными бумагами и получение взяток. Суд также постановил конфисковать всё личное имущество Сюй Цзяиня.

Согласно решению суда, Эвергранде и её дочерняя компания Хенгда Реал Эстате оштрафованы на общую сумму 15,82 миллиарда юаней — около 2,35 миллиарда долларов. В рамках дела еще 56 человек, связанных с Сюй Цзяинем, получили различные тюремные сроки. Некоторым бывшим руководителям назначено до 18 лет лишения свободы.

В 2017 году Сюй Цзяинь стал самым богатым человеком Азии, увеличив свое состояние до 45,3 миллиарда долларов на фоне резкого роста акций Эвергранде.

Однако агрессивная модель роста компании, основанная на долгах, впоследствии привела к тяжелому кризису. Обязательства Эвергранде превысили 300 миллиардов долларов, и в 2021 году компания объявила дефолт. В 2024 году начался процесс её ликвидации.

Таким образом, бизнес-империя Сюй Цзяиня, когда-то бывшего самым богатым человеком Азии, завершилась крахом.