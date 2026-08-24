Китайская пара, спасшая жизни 455 детей

Китайцы Ду Инжун и его жена Лу Суин известны как щедрая пара, внесшая вклад в спасение жизней сотен детей. Ду Инжун работал учителем, а его супруга — врачом. Несмотря на хороший доход, они вели очень скромный образ жизни.

Например, Ду всегда делил с женой порцию еды, которая стоила всего 2,5 доллара. Даже когда у него ломались очки, он не спешил покупать новые, а чинил их с помощью обычного пластыря и продолжал носить. У супругов не было своих детей.

Событие, которое полностью изменило их жизнь, произошло в 2018 году. Ду увидел в одной из больниц объявление с просьбой о помощи детям, родившимся с врожденным пороком сердца.

После этого супруги выделили около 75 тысяч долларов на операцию и лечение 10 детей.

Позже они решили пожертвовать все свои сбережения в размере 662 тысяч долларов, накопленные за долгие годы, на лечение детей с сердечными заболеваниями.

Благодаря их щедрости удалось спасти жизни в общей сложности 455 детей.