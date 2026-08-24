Смерть после предложения руки и сердца: на Алтае медведь утащил невесту из палатки и растерзал её
Туристы, отдыхавшие на берегу знаменитого Телецкого озера в Республике Алтай, стали свидетелями настоящего ужаса. Путешествие молодой пары, планировавшей романтический отдых в горах и готовившейся к свадьбе, закончилось трагедией.
Согласно сообщениям влиятельного немецкого издания Bild и местных СМИ, около часа ночи огромный медведь-людоед ворвался в кемпинг, вытащил из палатки спящую 29-летнюю туристку и жестоко расправился с ней.
Трагический финал романтического путешествия
Погибшая Снежана К. была родом из Новосибирска и работала в системе МЧС России. Подробности инцидента:
День после счастливого события: 29-летняя Снежана и её жених Иван отдыхали в кемпинге «Исток» недалеко от алтайского села Артыбаш. Всего за день до трагедии молодой человек официально сделал предложение своей возлюбленной.
Ночное нападение: Около 01:00 ночи хищник пробрался в лагерь, разорвал палатку и, крепко схватив девушку, утащил её.
Бессилие очевидцев: Жених и другие туристы, услышав крики девушки, пытались помочь, но зверь утащил жертву через реку Бия на другой берег.
Действия спасателей и рейд охотников
Прибывшие на место происшествия лесники и сотрудники полиции стреляли в воздух, чтобы отпугнуть хищника, но медведь, почуяв запах крови, не отпустил добычу, утащил её вглубь леса и начал закапывать тело.
Прощание в Новосибирске: Как сообщает газета «Метро», в Новосибирске состоялась церемония прощания с погибшей.
Опасная зона: По данным местных жителей, в тайге вокруг села Артыбаш обитает около 20 медведей.
Планы охотников: Как пишет «Российская газета», после нападения охотники оперативно отстрелили 5 медведей в лесу, однако пока неизвестно, был ли среди них тот самый хищник, напавший на девушку.
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