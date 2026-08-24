Смерть после предложения руки и сердца: на Алтае медведь утащил невесту из палатки и растерзал её

Туристы, отдыхавшие на берегу знаменитого Телецкого озера в Республике Алтай, стали свидетелями настоящего ужаса. Путешествие молодой пары, планировавшей романтический отдых в горах и готовившейся к свадьбе, закончилось трагедией.

Согласно сообщениям влиятельного немецкого издания Bild и местных СМИ, около часа ночи огромный медведь-людоед ворвался в кемпинг, вытащил из палатки спящую 29-летнюю туристку и жестоко расправился с ней.

Трагический финал романтического путешествия

Погибшая Снежана К. была родом из Новосибирска и работала в системе МЧС России. Подробности инцидента:

День после счастливого события: 29-летняя Снежана и её жених Иван отдыхали в кемпинге «Исток» недалеко от алтайского села Артыбаш. Всего за день до трагедии молодой человек официально сделал предложение своей возлюбленной.

Ночное нападение: Около 01:00 ночи хищник пробрался в лагерь, разорвал палатку и, крепко схватив девушку, утащил её.

Бессилие очевидцев: Жених и другие туристы, услышав крики девушки, пытались помочь, но зверь утащил жертву через реку Бия на другой берег.

Действия спасателей и рейд охотников

Прибывшие на место происшествия лесники и сотрудники полиции стреляли в воздух, чтобы отпугнуть хищника, но медведь, почуяв запах крови, не отпустил добычу, утащил её вглубь леса и начал закапывать тело.