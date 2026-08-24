Ночной кошмар в Краснодаре: Склады Ozon охвачены огнем после атаки дронов

В ночь на 24 августа крупные города на юге России подверглись масштабной атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В результате атак серьезно пострадали не только промышленные и логистические объекты, но и были зафиксированы жертвы и раненые среди мирного населения.

Наиболее тяжелые последствия произошли на складах одного из крупнейших онлайн-ритейлеров России — Ozon в городе Краснодар и городе Невинномысск Ставропольского края.

Пожар на складе Ozon и приостановка заказов

В результате падения обломков дрона на логистический центр в Краснодаре начался сильный пожар:

Эвакуация и безопасность: По данным компании, все сотрудники были немедленно эвакуированы, пострадавших внутри склада нет;

Ограничение торговли и логистики: Ozon временно приостановил прием онлайн-заказов на товары с этого склада и прием новых товаров от продавцов. Все грузы перенаправляются в другие региональные центры.

Также в ту же ночь пожар возник во втором крупном логистическом центре Ozon в городе Невинномысск Ставропольского края площадью более 93,5 тысяч квадратных метров Губернатор Владимир Владимиров сообщил, что силы ПВО пытались защитить промышленную зону.

Трагедия в Краснодаре: 2 детей погибли, 9 человек ранены

Мэр города Краснодар Евгений Наумовсообщил, что при сбитии дронов их обломки упали на несколько гражданских объектов в Прикубанском округе города:

Жертвы и раненые: В результате инцидента погибли 2 детей , еще 9 человек (7 детей и 2 взрослых) были госпитализированы с травмами различной степени тяжести;

Поврежденные здания: По официальным данным, обломки дронов повредили жилые дома, строящиеся многоэтажки и частный детский центр.

В настоящее время экстренные службы работают на местах происшествий, устраняя последствия пожаров и оценивая масштаб ущерба.