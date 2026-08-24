В мире впервые вылечили змею от рака

В Великобритании, в Честерском зоопарке 23-летний крупный питон впервые в мире прошел курс электрохимиотерапии — необычного метода лечения рака, ранее не применявшегося для змей.

Ветеринары осмотрели 4,5-метрового сетчатого питона по кличке Джоди Фостер весом 50 кг после того, как у него снизился аппетит и заметно уменьшилась активность. В результате у него была обнаружена злокачественная опухоль — фибросаркома челюсти.

Хотя изначально опухоль была удалена хирургическим путем, позже она появилась снова и начала поражать челюстную кость, что создало серьезную угрозу для жизни змеи. Поэтому ветеринары совместно со специалистами по онкологии решили адаптировать для Джоди метод электрохимиотерапии, применяемый также у людей.

Из-за больших размеров змеи для операции соединили два стола, подготовив площадь размером с двуспальную кровать. Джоди сначала усыпили в его вольере, а затем доставили в ветеринарный центр. В ходе процедуры, длившейся около 90 минут, опухоль и часть пораженной челюстной кости были удалены.

После этого была проведена электрохимиотерапия, чтобы уничтожить оставшиеся раковые клетки. В этом методе используются препарат блеомицин и специальные электрические импульсы. Электрическое воздействие временно повышает проницаемость раковых клеток, помогая лекарству эффективнее проникать внутрь.

Спустя несколько месяцев после лечения Джоди Фостер снова начал питаться как обычно, к нему вернулась активность. Ветеринары отметили, что у него сохранились способности наносить удары, крепко удерживать добычу и заглатывать пищу.

На итоговом обследовании, проведенном на этой неделе, признаков рецидива рака обнаружено не было.

Специалисты подчеркивают, что это первый известный случай применения электрохимиотерапии у змей. Исследователи планируют опубликовать данные об этом опыте и изучить возможности использования данного метода для лечения других животных в будущем.