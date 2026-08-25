Президент Казахстана Токаев раскритиковал мужские объятия и поцелуи при встрече

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о привычке мужчин обниматься или целоваться при встрече. Президент отметил, что такое приветствие Казахстанане свойственно традиционным обычаям.

Токаев поделился своим мнением об этом в беседе с журналистами после голосования на выборах в Курултай в Астане.

По его словам, мужчинам при встрече достаточно просто пожать друг другу руки.

«Мужчины должны пожимать друг другу руки, крепко сжимая их. Большего не требуется», — сказал Токаев. Президент Казахстана выразил особое недовольство тем, что военные и генералы обнимаются при встрече.

По его мнению, подобные проявления не соответствуют сложившейся в стране традиционной культуре приветствия. Ожидается, что заявление президента вызовет неоднозначную реакцию в социальных сетях, так как в некоторых обществах мужские объятия при встрече считаются нормой.