47-летний «черный список» закрыт: США исключили Сирию из списка стран-спонсоров терроризма

·70·Мир
47-летний «черный список» закрыт: США исключили Сирию из списка стран-спонсоров терроризма

В ближневосточной политике произошел исторический поворот. 24 августа 2026 года госсекретарь США Марко Рубио подписал решение об окончательной отмене официального статуса Сирии как «государства-спонсора терроризма», действовавшего с 1979 года.

Вместе с тем, был полностью отменен статус «специально обозначенного глобального террориста» (СДГТ) для организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ), бывшей оппозиционной структуры, возглавившей политические перемены в Сирии.

«Путь к процветанию для сирийского народа открыт»: заявление Марко Рубио

Глава внешнеполитического ведомства США Марко Рубио подчеркнул, что данное решение Дональда Трампа является логическим продолжением всеобъемлющей дипломатической стратегии, проводимой администрацией:

«Сегодня я официально отменил статус Сирии как «государства-спонсора терроризма». Также был снят статус террористической организации с «Хайят Тахрир аш-Шам». Эти решения — еще один исторический шаг, предпринятый президентом Трампом для открытия пути к процветанию для сирийского народа», — сказал Рубио.

Отмена экономических санкций и новый этап

Как сообщили в Госдепартаменте, президентский указ об «обеспечении отмены санкций в отношении Сирии», подписанный в июне 2025 года, ускорил процесс снятия ограничений, приостановив программу санкций и режим чрезвычайного положения:

  • Путь для международных инвестиций: Отмена статуса террористического государства устранила крупнейшее препятствие для иностранных инвестиций и межбанковских финансовых операций;

  • Экономическое восстановление: Ускоряется реинтеграция Дамаска в глобальную экономическую систему.

Обязательства Дамаска: борьба с международным терроризмом

Вашингтон интерпретировал это решение как признание практических шагов нового правительства Сирии под руководством президента Ахмада аш-Шараа по полному разрыву связей с международным терроризмом и обеспечению региональной безопасности:

  • Присоединение к глобальной коалиции: Новое правительство Сирии официально стало членом Международной глобальной коалиции по разгрому ИГИЛ;

  • Оперативные действия: На территории страны были успешно проведены важные спецоперации по ликвидации террористических сетей ИГИЛ, «Аль-Каиды», «Хезболлы» и вооруженных группировок, поддерживаемых Ираном.

СШАСирияМарко РубиоДональд ТрампХайят Тахрир аш-Шам
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

За каждого рожденного ребенка будут выплачивать 55 тысяч долларовЗа каждого рожденного ребенка будут выплачивать 55 тысяч долларовСегодня, 19:46Где ксранится секретнйй ретссепт знаменитого напитка с 140-летней историей?Где ксранится секретнйй ретссепт знаменитого напитка с 140-летней историей?Сегодня, 19:25На Солнце начались мощные вспышки: активность резко возрослаНа Солнце начались мощные вспышки: активность резко возрослаСегодня, 19:00Ламин Ямаль начал жить вместе со своей девушкойЛамин Ямаль начал жить вместе со своей девушкойСегодня, 18:40Экстренное решение Ozon: как маркетплейс выходит из кризисной ситуации?Экстренное решение Ozon: как маркетплейс выходит из кризисной ситуации?Сегодня, 17:57В «Внуково» приземлился военный самолет США: что стоит за неожиданным полетом в Москву?В «Внуково» приземлился военный самолет США: что стоит за неожиданным полетом в Москву?Сегодня, 17:50
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Неожиданное требование казахстанской невесты в качестве махра удивило всех
Неожиданное требование казахстанской невесты в качестве махра удивило всех
Список гостей, приглашённых на свадьбу Роналду и Джорджины, вызвал ажиотаж
Список гостей, приглашённых на свадьбу Роналду и Джорджины, вызвал ажиотаж
В небе над Глазго появился огромный дракон, поразивший всех
В небе над Глазго появился огромный дракон, поразивший всех
На берег выбросило существо, в желудке которого нашли целую добычу
На берег выбросило существо, в желудке которого нашли целую добычу
Дрон впервые полностью запечатлел процесс рождения кита
Дрон впервые полностью запечатлел процесс рождения кита
«Свадьба» Роналду потрясла Мадейру: болельщики ошиблись
«Свадьба» Роналду потрясла Мадейру: болельщики ошиблись
Ожидаемое 20 лет полное солнечное затмение можно будет наблюдать в августе
Ожидаемое 20 лет полное солнечное затмение можно будет наблюдать в августе
Курица, прошедшаяся по подиуму на конкурсе красоты в Малайзии, привлекла внимание зрителей
Курица, прошедшаяся по подиуму на конкурсе красоты в Малайзии, привлекла внимание зрителей