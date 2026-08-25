47-летний «черный список» закрыт: США исключили Сирию из списка стран-спонсоров терроризма

В ближневосточной политике произошел исторический поворот. 24 августа 2026 года госсекретарь США Марко Рубио подписал решение об окончательной отмене официального статуса Сирии как «государства-спонсора терроризма», действовавшего с 1979 года.

Вместе с тем, был полностью отменен статус «специально обозначенного глобального террориста» (СДГТ) для организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ), бывшей оппозиционной структуры, возглавившей политические перемены в Сирии.

«Путь к процветанию для сирийского народа открыт»: заявление Марко Рубио

Глава внешнеполитического ведомства США Марко Рубио подчеркнул, что данное решение Дональда Трампа является логическим продолжением всеобъемлющей дипломатической стратегии, проводимой администрацией:

«Сегодня я официально отменил статус Сирии как «государства-спонсора терроризма». Также был снят статус террористической организации с «Хайят Тахрир аш-Шам». Эти решения — еще один исторический шаг, предпринятый президентом Трампом для открытия пути к процветанию для сирийского народа», — сказал Рубио.

Отмена экономических санкций и новый этап

Как сообщили в Госдепартаменте, президентский указ об «обеспечении отмены санкций в отношении Сирии», подписанный в июне 2025 года, ускорил процесс снятия ограничений, приостановив программу санкций и режим чрезвычайного положения:

Путь для международных инвестиций: Отмена статуса террористического государства устранила крупнейшее препятствие для иностранных инвестиций и межбанковских финансовых операций;

Экономическое восстановление: Ускоряется реинтеграция Дамаска в глобальную экономическую систему.

Обязательства Дамаска: борьба с международным терроризмом

Вашингтон интерпретировал это решение как признание практических шагов нового правительства Сирии под руководством президента Ахмада аш-Шараа по полному разрыву связей с международным терроризмом и обеспечению региональной безопасности: