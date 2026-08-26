Как наставник Нидерландов Хави отреагировал на то, что стал третьим кандидатом?

·35·Спорт
Как наставник Нидерландов Хави отреагировал на то, что стал третьим кандидатом?

В европейском футболе официально произошло одно из самых неожиданных и громких назначений года. 25 августа бывшая звезда и главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес был официально представлен широкой общественности в качестве главного тренера национальной сборной Нидерландов.

46-летний испанский специалист подписал с Королевским футбольный союзом Нидерландов (КНВБ) долгосрочный контракт, рассчитанный до лета 2030 года.

Шорт-лист тренеров: Гвардиола, Слот и Хави

На официальной пресс-конференции технический директор КНВБ Найджел де Йонг приоткрыл завесу тайны над закулисьем переговоров. По его словам, федерация изначально рассматривала кандидатуры двух специалистов — наставника «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы и главного тренера «Ливерпуля» Арне Слота:

«После этого мы полностью сосредоточили свое внимание на Хави. Переговоры шли интенсивно последние четыре недели. Мы несколько раз встречались у Хави дома в Барселоне, он также приезжал в Нидерланды. Хави считает себя дитя нидерландского футбола и полностью разделяет нашу философию. Он стремится к привлекательному футболу, высокому прессингу, доминированию и постоянному контролю мяча. Для нас это был самый правильный выбор», — заявил де Йонг.

«Пусть я третий, зато на подиуме»: юмор и признание от Хави

На острый вопрос журналистов «Каково это — осознавать, что вы стали третьим выбором после Гвардиолы и Слота?» испанский тренер ответил на позитиве и с юмором, вызвав аплодисменты в зале:

  • Честь нидерландского футбола: «Для меня это огромная честь — ведь это великие Нидерланды. В детстве я смотрел их матчи и полюбил красивый футбол. Я тоже хочу, чтобы моя команда играла так. Это — моя главная цель. Неважно, был ли я третьим или десятым выбором»;

  • Шутка про подиум: «Быть следующим после Гвардиолы и Слота — тоже неплохой результат, верно? Во всяком случае, мы на подиуме!», — с улыбкой ответил Хави.

Ожидается, что Хави, целью которого является объединение школы Йохана Кройфа и стиля «Барселоны» с традициями нидерландского футбола, приведет «оранжевых» к новым победам на чемпионате мира 2026 года и последующих турнирах.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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