В Великобритании внук погасил 116-летний долг своего деда

·102·Мир
В Великобритании внук погасил 116-летний долг своего деда

В Великобритании две книги, взятые в библиотеке более века назад, вернулись на свое место спустя 116 лет. Необычный случай связан с долгим путешествием книг и примечательной историей одной семьи.

По данным Конвй Либрариес, недавно мужчина по фамилии О'Салливан посетил библиотеку Лланрвст и сдал две книги. Выяснилось, что эти книги его дед Уолтер Гриффит Оуэн взял в 1910 году в тогдашней общественной библиотеке и читальне Лланрвст.

Для сотрудников библиотеки возвращение книг стало не просто рядовым случаем, а незабываемым событием. Они сочли за особую честь вновь подержать в руках 116-летние книги и через них узнать необычную историю семьи.

Как оказалось, Уолтер Гриффит Оуэн служил в обеих мировых войнах. А во время Второй мировой войны он был дислоцирован в районе Конуи.

Возвращение книг спустя столько лет вызвало большой интерес и в социальных сетях. Многие пользователи высоко оценили поступок О'Салливана, который принес и сдал в библиотеку книги, оставшиеся от деда.

В особенности его честность и уважение к сохранению семейного наследия были тепло встречены пользователями соцсетей. Таким образом, две обычные книги, взятые из библиотеки в 1910 году, вернулись по своему адресу спустя 116 лет истории.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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