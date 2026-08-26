Мужчина, веривший в цифру 7, вмиг стал миллионером

·83·Мир
Мужчина, веривший в цифру 7, вмиг стал миллионером

Житель американского штата Северная Каролина выиграл крупный приз в лотерею благодаря цифре 7, которую он годами считал для себя счастливой. Он стал обладателем главного приза в 1 миллион долларов с помощью скретч-карты, купленной всего за 10 долларов.

Томас Муньос, проживающий в городе Биско, рассказал, что купил скретч-карту под названием «Трипле Red 777 Джакпот» именно из-за своей веры в цифру 7. Поскольку эта цифра имеет особое значение в его жизни, он всегда считал её своей любимой и счастливой.

Муньос отметил, что эта цифра также связана с датой его рождения. Поскольку он родился 7-го числа 1977 года, у него сформировалось особенное отношение к цифре 7.

Вскоре после покупки скретч-карты он сразу же стер защитный слой. Увидев результат, он с трудом поверил своим глазам — билет принес ему главный приз в 1 миллион долларов.

Муньос с большим волнением вспомнил те моменты, отметив, что счастливая цифра действительно принесла ему огромное счастье. По его словам, в момент осознания выигрыша его охватила радость, и он испытал сильнейшее волнение.

Таким образом, цифра 7, которая годами была для Муньоса символом удачи, и на этот раз оправдала себя, вмиг превратив его в миллионера.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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