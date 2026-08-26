Океан беспрецедентно нагрелся: ученые бьют тревогу

·95·Мир
Океан беспрецедентно нагрелся: ученые бьют тревогу

В Мировом океане зафиксирована самая высокая температура за всю историю наблюдений. Ученые сообщили, что температура воды на поверхности океана установила новый исторический рекорд. Об этом сообщает «Bloomberg».

Согласно данным европейской программы непрерывного мониторинга поверхности Земли «Коперникус», которая ведет регулярные наблюдения за этими показателями с 1979 года, 22 августа текущего года средняя глобальная температура воды на поверхности океана достигла 21,1 градуса.

Таким образом, предыдущий рекорд был обновлен. До этого самый высокий показатель составлял 21,09 градуса и был зарегистрирован в марте 2024 года. Новый результат показывает, что изменения температуры океанов приобретают все более серьезный характер.

По мнению исследователей, столь высокая температура вызвана одновременным воздействием нескольких факторов. В частности, явление Эль-Ниньо и многолетний процесс потепления в результате человеческой деятельности наложились друг на друга, что привело к рекордному росту температуры океана.

Специалисты «Коперникус» подчеркивают, что фиксация рекордной температуры в августе вызывает особую тревогу. Поскольку обычно самые высокие показатели глобальной температуры океана наблюдались в марте и апреле в Южном полушарии. По этой причине регистрация такого результата в августе является серьезным сигналом для ученых.

Повышение температуры океанов может повлиять не только на морские и океанические экосистемы, но и на климатические процессы на всей планете. Потепление воды способствует повышению уровня моря и увеличивает вероятность экстремальных погодных явлений.

Специалисты отмечают, что более теплый океан передает в атмосферу больше тепла и влаги. А это может привести к усилению сильных штормов, аномальной жары и других резких погодных явлений на суше.

Кроме того, высокая температура океана порождает еще одну важную проблему: более теплые океаны поглощают меньше углекислого газа. В результате количество этого парникового газа в атмосфере может увеличиться, а процессы изменения климата — еще больше усилиться.

Именно поэтому ученые подчеркивают необходимость регулярного мониторинга температурных изменений в океанах и глубокого изучения их влияния на глобальный климат.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Путин принял директора ЦРУ? Песков сделал заявление по поводу этого таинственного визитаПутин принял директора ЦРУ? Песков сделал заявление по поводу этого таинственного визитаСегодня, 13:07В Великобритании внук погасил 116-летний долг своего дедаВ Великобритании внук погасил 116-летний долг своего дедаСегодня, 11:23Мужчина, веривший в цифру 7, вмиг стал миллионеромМужчина, веривший в цифру 7, вмиг стал миллионеромСегодня, 11:14Пятая атака: как Украина выводит из строя южную нефтяную инфраструктуру России?Пятая атака: как Украина выводит из строя южную нефтяную инфраструктуру России?Сегодня, 10:43Зачем глава ЦРУ Джон Рэтклифф тайно летал в Кремль? (Основные версии)Зачем глава ЦРУ Джон Рэтклифф тайно летал в Кремль? (Основные версии)Сегодня, 07:17Ормузский пролив полностью очищен: Трамп объявил Ирану новый ультиматум!Ормузский пролив полностью очищен: Трамп объявил Ирану новый ультиматум!Сегодня, 07:12
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Неожиданное требование казахстанской невесты в качестве махра удивило всех
Неожиданное требование казахстанской невесты в качестве махра удивило всех
Список гостей, приглашённых на свадьбу Роналду и Джорджины, вызвал ажиотаж
Список гостей, приглашённых на свадьбу Роналду и Джорджины, вызвал ажиотаж
В небе над Глазго появился огромный дракон, поразивший всех
В небе над Глазго появился огромный дракон, поразивший всех
На берег выбросило существо, в желудке которого нашли целую добычу
На берег выбросило существо, в желудке которого нашли целую добычу
Дрон впервые полностью запечатлел процесс рождения кита
Дрон впервые полностью запечатлел процесс рождения кита
«Свадьба» Роналду потрясла Мадейру: болельщики ошиблись
«Свадьба» Роналду потрясла Мадейру: болельщики ошиблись
Ожидаемое 20 лет полное солнечное затмение можно будет наблюдать в августе
Ожидаемое 20 лет полное солнечное затмение можно будет наблюдать в августе
Курица, прошедшаяся по подиуму на конкурсе красоты в Малайзии, привлекла внимание зрителей
Курица, прошедшаяся по подиуму на конкурсе красоты в Малайзии, привлекла внимание зрителей