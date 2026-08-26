Океан беспрецедентно нагрелся: ученые бьют тревогу

В Мировом океане зафиксирована самая высокая температура за всю историю наблюдений. Ученые сообщили, что температура воды на поверхности океана установила новый исторический рекорд. Об этом сообщает «Bloomberg».

Согласно данным европейской программы непрерывного мониторинга поверхности Земли «Коперникус», которая ведет регулярные наблюдения за этими показателями с 1979 года, 22 августа текущего года средняя глобальная температура воды на поверхности океана достигла 21,1 градуса.

Таким образом, предыдущий рекорд был обновлен. До этого самый высокий показатель составлял 21,09 градуса и был зарегистрирован в марте 2024 года. Новый результат показывает, что изменения температуры океанов приобретают все более серьезный характер.

По мнению исследователей, столь высокая температура вызвана одновременным воздействием нескольких факторов. В частности, явление Эль-Ниньо и многолетний процесс потепления в результате человеческой деятельности наложились друг на друга, что привело к рекордному росту температуры океана.

Специалисты «Коперникус» подчеркивают, что фиксация рекордной температуры в августе вызывает особую тревогу. Поскольку обычно самые высокие показатели глобальной температуры океана наблюдались в марте и апреле в Южном полушарии. По этой причине регистрация такого результата в августе является серьезным сигналом для ученых.

Повышение температуры океанов может повлиять не только на морские и океанические экосистемы, но и на климатические процессы на всей планете. Потепление воды способствует повышению уровня моря и увеличивает вероятность экстремальных погодных явлений.

Специалисты отмечают, что более теплый океан передает в атмосферу больше тепла и влаги. А это может привести к усилению сильных штормов, аномальной жары и других резких погодных явлений на суше.

Кроме того, высокая температура океана порождает еще одну важную проблему: более теплые океаны поглощают меньше углекислого газа. В результате количество этого парникового газа в атмосфере может увеличиться, а процессы изменения климата — еще больше усилиться.

Именно поэтому ученые подчеркивают необходимость регулярного мониторинга температурных изменений в океанах и глубокого изучения их влияния на глобальный климат.