Олимпийский чемпион Джордан Барроуз бросил вызов Исламу Махачеву!

·38·Спорт
Олимпийский чемпион Джордан Барроуз бросил вызов Исламу Махачеву!

Один из самых титулованных и известных спортсменов в мире вольной борьбы, победитель Лондонской олимпиады 2012 года Джордан Барроуз заявил о готовности провести борцовскую схватку с чемпионом UFC Исламом Махачевым. 38-летний американский атлет в интервью известному журналисту ММА Ариэлю Хельвани проанализировал действия российского чемпиона в партере и заявил, что не оставит ему ни единого шанса на борцовском ковре.

По словам Барроуза, стиль Махачева при проходах в ноги в его последнем бою вовсе не сработал бы в чистой борьбе.

«Мачадо — не великий борец»: Барроуз указал на ошибку Махачева

Американская звезда вольной борьбы сообщил, что внимательно следил за чемпионским поединком UFC между Исламом Махачевым и Джеком Делла Маддаленой (в оригинале — Ен Мачадо Герри):

«Я смотрел бой Махачева с Мачадо. Я видел, как Джек защищался, когда Ислам несколько раз атаковал одну ногу. Мачадо — не великий борец. Если Ислам точно так же бросится на мою ногу, я „катапультирую“ его в воздухе. Это было бы очень интересно. Но борьба и ММА — это два совершенно разных вида спорта. Я уважаю смешанные единоборства, поэтому и не дерусь в октагоне», — сказал Барроуз.

Легенда вольной борьбы: спортивные достижения Барроуза

Джордан Барроуз считается одним из сильнейших и самых титулованных борцов вольного стиля в истории мирового спорта:

  • Лондон-2012: Чемпион Олимпийских игр в весовой категории до 74 кг;

  • 6-кратный чемпион мира: Он признавался сильнейшим и завоевывал золотые медали на чемпионатах мира 2011, 2013, 2015, 2017, 2021 и 2022 годов;

  • 3 бронзовые медали чемпионатов мира: За свою карьеру еще трижды поднимался на пьедестал мировых первенств.

Вызов Барроуза на борцовском ковре в адрес Ислама Махачева, который прославился в смешанных единоборствах своей борцовской базой и уничтожает соперников в партере, вызывает огромный интерес у всего спортивного сообщества.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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