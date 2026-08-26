27 августа ожидается рост курса доллара

·90·Экономика
27 августа ожидается рост курса доллара

Ожидается, что действующий с 27 августа курс доллара вырастет на 45–46 сумов. Об этом сообщил Telegram-канал Bankir.

Лучшие курсы продажи доллара в банках:

• Asia Alliance Bank — 11 780 сумов.

• Universalbank — 11 775 сумов.

• Anorbank — 11 770 сумов.

• Hayotbank — 11 770 сумов.

• НБУ — 11 770 сумов.

Лучшие курсы покупки доллара у банков:

• Tengebank — 11 820 сумов.

• Алокабанк — 11 820 сумов.

• Агробанк — 11 830 сумов.

• Saderat Bank Tashkent — 11 830 сумов.

В течение дня курс может измениться. Для уточнения актуального курса посетите официальные сайты банков.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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