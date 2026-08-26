27 августа ожидается рост курса доллара
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Ожидается, что действующий с 27 августа курс доллара вырастет на 45–46 сумов. Об этом сообщил Telegram-канал Bankir.
Лучшие курсы продажи доллара в банках:
• Asia Alliance Bank — 11 780 сумов.
• Universalbank — 11 775 сумов.
• Anorbank — 11 770 сумов.
• Hayotbank — 11 770 сумов.
• НБУ — 11 770 сумов.
Лучшие курсы покупки доллара у банков:
• Tengebank — 11 820 сумов.
• Алокабанк — 11 820 сумов.
• Агробанк — 11 830 сумов.
• Saderat Bank Tashkent — 11 830 сумов.
В течение дня курс может измениться. Для уточнения актуального курса посетите официальные сайты банков.
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