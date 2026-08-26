Сумасшедший камбэк после 0:2: как «Аль-Наср» одержал победу? (видео)

·76·Спорт
Сумасшедший камбэк после 0:2: как «Аль-Наср» одержал победу? (видео)

Центральный матч 3-го тура Про-лиги Саудовской Аравии, прошедший на стадионе «Аль-Иттифак — Абдулла Аль-Дабиль» в Даммаме, подарил болельщикам настоящий футбольный триллер. Риядский «Аль-Наср» на выезде против «Аль-Иттифака», несмотря на то, что остался в меньшинстве уже на 12-й минуте и уступал в счете 0:2, одержал фантастическую волевую победу со счетом 3:2.

Ход событий от начала и до последних секунд матча сделал эту встречу одной из самых зрелищных и драматичных в сезоне.

Красная карточка, 0:2 и замена Роналду

Игра началась для риядцев по катастрофическому сценарию:

  • Удаление вратаря: Уже на 12-й минуте матча голкипер «Аль-Насра» Бенто получил прямую красную карточку и покинул поле, оставив свою команду в меньшинстве (10 человек);

  • Голы хозяев: Воспользовавшись численным преимуществом, «Аль-Иттифак» усилил давление, и на 31-й минуте Ондрей Дуда открыл счет. А в компенсированное к первому тайму время (45+1) Альваро Медран довёл счет до 2:0;

  • Второй тайм без Роналду: Капитан и лидер клуба Криштиану Роналду был заменен в перерыве, и риядцы вернулись на поле без своего лидера.

Бенефис Садио Мане: 3 гола за 16 минут

Во втором тайме оставшийся вдесятером «Аль-Наср» проявил настоящий бойцовский характер и шокировал хозяев:

  • 74-я минута (луч надежды): Садио Мане точно пробил по воротам соперника и сократил разницу в счете (2:1);

  • 77-я минута (равновесие): Всего 3 минуты спустя, после активных действий в штрафной площади, защитник Абдулела Аль-Амри восстановил равновесие (2:2);

  • 90-я минута (победная точка): На исходе основного времени матча Садио Мане забил свой второй мяч, оформив дубль и принеся «Аль-Насру» победу со счетом 3:2.

Протокол матча 3-го тура Про-лиги Саудовской Аравии:

  • «Аль-Иттифак» — «Аль-Наср» 2:3

  • Голы: Дуда 31, Медран 45+1 — Мане 74, 90, Аль-Амри 77;

  • Удаление: Бенто 12 («Аль-Наср»).

Единоличное лидерство с 9 очками

После этой победы «Аль-Наср» довел количество своих очков до 9 и укрепил лидерство в турнирной таблице Про-лиги со стопроцентным показателем. «Аль-Иттифак», упустивший победу в упорной борьбе, с 6 очками остался на 6-й строчке.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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