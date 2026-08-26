Азиз Ганиев покинул клуб из ОАЭ: куда направляется игрок сборной?

·83·Спорт
Азиз Ганиев покинул клуб из ОАЭ: куда направляется игрок сборной?

28-летний полузащитник национальной сборной Узбекистана Азиз Ганиев попрощался с клубом «Аль-Батех» из Объединенных Арабских Эмиратов. Пресс-служба клуба объявила об официальном прекращении сотрудничества между сторонами.

Действующий контракт узбекского легионера, защищавшего цвета «Аль-Батеха» с лета 2024 года, был рассчитан до лета 2027 года. Однако по обоюдному согласию сторон соглашение было расторгнуто досрочно, и футболист получил статус свободного агента.

Период в «Аль-Батехе» и путь в карьере

Азиз Ганиев считается одним из немногих узбекских полузащитников, обладающих большим опытом выступления в Про-лиге ОАЭ:

  • Опыт в чемпионате ОАЭ: Хавбек, выступавший в чемпионате Эмиратов еще до «Аль-Батеха», завоевал симпатии местных болельщиков своей неуступчивой борьбой в центре поля и мощными ударами;

  • Карьера в «Аль-Батехе»: С 2024 года он выходил на поле в составе клуба в важных матчах и действовал как один из видных представителей основного состава.

Каким будет следующий пункт назначения Ганиева?

Получение 28-летним хавбеком статуса свободного агента повысило интерес к нему со стороны ряда клубов на трансферном рынке:

  • Предложения от клубов ОАЭ: По данным местных СМИ, несколько команд чемпионата ОАЭ намерены заполучить Ганиева в свои ряды и готовы начать предварительные переговоры;

  • Другие варианты: Статус свободного агента позволяет футболисту свободно оценивать предложения не только с Ближнего Востока, но и из других ведущих лиг Азии.

Хотя новая команда Азиза Ганиева пока официально не объявлена, ожидается, что в ближайшие дни название его нового клуба прояснится.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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