Население может выразить «недоверие»: Новый закон о статусе профилактических инспекторов!

·43·Узбекистан
Население может выразить «недоверие»: Новый закон о статусе профилактических инспекторов!

В Узбекистане принимается важный документ, кардинально укрепляющий правовой статус профилактических инспекторов, ответственных за обеспечение спокойствия в махаллях и раннее предупреждение правонарушений. Законодательная палата Олий Мажлиса 25 августа концептуально одобрила в первом чтении проект закона «О статусе профилактического инспектора органов внутренних дел».

Данный законопроект впервые закрепляет на уровне единого закона статус, конкретные задачи, права и обязанности, профессиональную ответственность и порядок прохождения службы профилактических инспекторов.

Строгий запрет на принудительный труд и лишние поручения

В новом документе устанавливаются важные ограничения для обеспечения независимости инспекторов и их сосредоточения на непосредственных служебных обязанностях:

  • Запрещается необоснованное вмешательство в профессиональную деятельность: Строго пресекается привлечение инспекторов к посторонним делам, не входящим в их служебные полномочия, собраниям или различным общественным поручениям;

  • Ограничиваются дополнительные нагрузки: Ставится конец возложению на сотрудников лишних задач, не указанных в законе.

Отчетность перед населением и «инициатива недоверия»

Законопроект не только защищает права инспекторов, но и резко повышает их ответственность перед жителями махаллей:

  • Ежеквартальный отчет: Профилактический инспектор каждые три месяца (квартал) открыто отчитывается перед непосредственными гражданами и общественностью о проделанной в своей зоне обслуживания работе и состоянии безопасности;

  • Механизм «инициативы недоверия»: Если сотрудник ненадлежащим образом выполняет свои обязанности или вызывает недовольство населения, жители махалли имеют право официально выразить «инициативу недоверия» в отношении его деятельности.

Социальные гарантии и достойные условия труда

В целях вывода профилактики правонарушений на новый уровень инспекторам предоставляются широкие меры социальной и правовой защиты:

  • Защита чести и достоинства: Честь и достоинство сотрудника, связанные с его служебной деятельностью, строго защищаются государством;

  • Достойная оплата труда и жилье: Внедряются четкие механизмы улучшения условий службы и проживания инспекторов, обеспечения их жильем, а также регулярного материального стимулирования эффективно работающих сотрудников.

Депутаты парламента подчеркнули, что вступление в силу данного закона послужит полной реализации принципа «Безопасная территория» в махаллях и дальнейшему повышению доверия граждан к правоохранительным органам.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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