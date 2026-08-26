529 борцов: Смогут ли узбекские дзюдоисты покорить Лозанну с новым наставником?

·43·Спорт
529 борцов: Смогут ли узбекские дзюдоисты покорить Лозанну с новым наставником?

С 28 по 30 августа текущего года в швейцарском городе Лозанна пройдет одно из самых престижных соревнований по дзюдо в мире — турнир «Лаусанне Гранд Слам 2026». В этом престижном состязании за медали в 14 весовых категориях будут бороться в общей сложности 529 лучших борцов (315 мужчин и 214 женщин) из 78 стран 5 континентов.

Делегация национальной сборной Узбекистана отправилась в Швейцарию для достойного участия в этом испытании мирового масштаба.

Новая эра в сборной Узбекистана: Первый официальный экзамен Лаши Гуджеджиани

Этот турнир имеет особое значение для узбекского дзюдо. Известный грузинский специалист Лаша Гуджеджиани, назначенный новым главным тренером мужской сборной, впервые выйдет к татами в качестве наставника нашей национальной команды.

Главные достижения Лаши Гуджеджиани на тренерском пути:

  • Успех на Олимпийских играх: Возглавляя сборную Грузии с декабря 2020 года по июль 2026 года, он завоевал 1 золотую и 3 серебряные медали на Олимпиаде Токио-2020, а также 1 золотую и 2 серебряные медали на Олимпийских играх Париж-2024;

  • Чемпионство мира: В 2025 году сборная Грузии под его руководством завоевала золотую медаль в командных соревнованиях чемпионата мира, показав исторический результат;

  • Личная спортивная история: За свою спортивную карьеру Лаша сам становился двукратным призером чемпионатов мира.

529 борцов: Смогут ли узбекские дзюдоисты покорить Лозанну с новым наставником?

Полный состав, защищающий честь Узбекистана на турнире «Лаусанне Гранд Слам 2026»

Тренерский штаб сборной выбрал для татами Лозанны следующий состав, состоящий из опытных и перспективных дзюдоистов:

Мужская сборная:

  • -60 кг: Самариддин Кучкаров, Бахром Ботуров

  • -66 кг: Абдурахим Нутфуллоев, Азизбек Артиков

  • -81 кг: Арслонбек Тожиев

  • -90 кг: Нурбек Муртазоев, Умар Бозоров

  • -100 кг: ЭрНазар Сарсенбаев, Тулкинбек Турдиев

  • +100 кг: Музаффарбек Турабоев

  • Тренеры: Лаша Гуджеджииани, Искандар Расулов, Рахим Субхонов.

Женская сборная:

  • -48 кг: Лазиза Хайдарова, Улбусин Хакимова

  • -52 кг: Сита Кадамбаева, Судиёна Рафкатова

  • -63 кг: Маржона Нуруллоева

  • -70 кг: Хуршида Раззокбердиева, Ширинджон Йулдошева

  • -78 кг: Барчиной Кодирова, Маржона Кочимова

  • +78 кг: Умида Нигматова, Ирисхон Курбонбоева

  • Тренеры: Андрей Штурбабин, Олимбой Олимов, Улугбек Азизов.

529 борцов: Смогут ли узбекские дзюдоисты покорить Лозанну с новым наставником?

Наша национальная команда во главе с призером Олимпийских игр и чемпионатов мира Музаффарбеком Турабоевым нацелена на достижение высоких результатов в Швейцарии под руководством нового главного тренера.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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