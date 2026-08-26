529 борцов: Смогут ли узбекские дзюдоисты покорить Лозанну с новым наставником?

С 28 по 30 августа текущего года в швейцарском городе Лозанна пройдет одно из самых престижных соревнований по дзюдо в мире — турнир «Лаусанне Гранд Слам 2026». В этом престижном состязании за медали в 14 весовых категориях будут бороться в общей сложности 529 лучших борцов (315 мужчин и 214 женщин) из 78 стран 5 континентов.

Делегация национальной сборной Узбекистана отправилась в Швейцарию для достойного участия в этом испытании мирового масштаба.

Новая эра в сборной Узбекистана: Первый официальный экзамен Лаши Гуджеджиани

Этот турнир имеет особое значение для узбекского дзюдо. Известный грузинский специалист Лаша Гуджеджиани, назначенный новым главным тренером мужской сборной, впервые выйдет к татами в качестве наставника нашей национальной команды.

Главные достижения Лаши Гуджеджиани на тренерском пути:

Успех на Олимпийских играх: Возглавляя сборную Грузии с декабря 2020 года по июль 2026 года, он завоевал 1 золотую и 3 серебряные медали на Олимпиаде Токио-2020 , а также 1 золотую и 2 серебряные медали на Олимпийских играх Париж-2024 ;

Чемпионство мира: В 2025 году сборная Грузии под его руководством завоевала золотую медаль в командных соревнованиях чемпионата мира, показав исторический результат;

Личная спортивная история: За свою спортивную карьеру Лаша сам становился двукратным призером чемпионатов мира.

Полный состав, защищающий честь Узбекистана на турнире «Лаусанне Гранд Слам 2026»

Тренерский штаб сборной выбрал для татами Лозанны следующий состав, состоящий из опытных и перспективных дзюдоистов:

Мужская сборная:

-60 кг: Самариддин Кучкаров, Бахром Ботуров

-66 кг: Абдурахим Нутфуллоев, Азизбек Артиков

-81 кг: Арслонбек Тожиев

-90 кг: Нурбек Муртазоев, Умар Бозоров

-100 кг: ЭрНазар Сарсенбаев, Тулкинбек Турдиев

+100 кг: Музаффарбек Турабоев

Тренеры: Лаша Гуджеджииани, Искандар Расулов, Рахим Субхонов.

Женская сборная:

-48 кг: Лазиза Хайдарова, Улбусин Хакимова

-52 кг: Сита Кадамбаева, Судиёна Рафкатова

-63 кг: Маржона Нуруллоева

-70 кг: Хуршида Раззокбердиева, Ширинджон Йулдошева

-78 кг: Барчиной Кодирова, Маржона Кочимова

+78 кг: Умида Нигматова, Ирисхон Курбонбоева

Тренеры: Андрей Штурбабин, Олимбой Олимов, Улугбек Азизов.

Наша национальная команда во главе с призером Олимпийских игр и чемпионатов мира Музаффарбеком Турабоевым нацелена на достижение высоких результатов в Швейцарии под руководством нового главного тренера.