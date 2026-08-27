Амиран Сардаров потерял $3 млн: неготовность к удаче обходится дорого
Когда-то его практически никто не знал. Он писал книги, пытался запускать различные сайты и интернет-магазины, однако несколько проектов не принесли ожидаемого дохода.
А затем всё изменилось в один миг.
Амиран Сардаров запустил на YouTube проект «Дневник Хача», и простой видеоблог за короткое время привел его к огромной аудитории, высокому доходу и широким возможностям.
Но у быстро пришедшего успеха была и обратная сторона. По словам самого Сардарова, за два года он потерял около 3 миллионов долларов.
И что, если проблема вовсе не в зарабатывании денег, а в неподготовленности к их сохранению?
1. Огромная удача после нескольких неудачных проектов
До того как добиться успеха в интернете, Амиран Сардаров занимался самыми разными проектами.
Он писал книги, пытался открывать сайты и онлайн-магазины. Но далеко не все эти начинания дали ожидаемый результат.
После этого он сосредоточился на YouTube.
Поначалу «Дневник Хача» начинался как обычный жизненный видеоблог. Сардаров снимал на камеру GoPro жизнь в Москве, друзей, повседневные события и различные интересные ситуации, делясь этим с аудиторией.
Формат быстро пришелся зрителям по душе.
2. Канал вырос, доходы резко возросли
«Дневник Хача» за короткий срок собрал огромную аудиторию.
Вместе с популярностью канала росли и доходы от рекламы. Кроме того, благодаря новой аудитории стали активнее продаваться и другие проекты Сардарова, в том числе его книги.
Человек, которого некогда почти никто не знал, теперь обладал:
широкой аудиторией;
высоким доходом;
новыми возможностями для бизнеса;
известностью и влиянием.
На первый взгляд всё выглядело как успех из разряда мечты.
Однако большие деньги далеко не всегда приходят вместе с большой финансовой подготовкой.
3. 3 миллиона долларов, потерянные за два года
Позже Сардаров рассказывал о том, что потерял около 3 миллионов долларов.
И именно здесь кроется главный урок этой истории.
Проблема не только в том, чтобы заработать деньги. Когда доход резко возрастает, управление им требует отдельного навыка.
Многие, увидев крупный заработок, могут воспринимать его как нечто постоянное. Расходы увеличиваются, образ жизни меняется, а денежный поток кажется вечным.
Но некоторые источники дохода со временем могут сократиться или исчезнуть вовсе.
Разовая удача — еще не гарантия пожизненной финансовой безопасности.
4. О чем нельзя забывать при росте доходов?
Когда появляется крупный доход, важнейшая задача — не просто больше тратить, а адаптироваться к новой финансовой реальности.
Для этого важны следующие принципы:
Что делать?
Почему это важно?
Контролировать расходы
Чтобы с ростом доходов траты также бесконтрольно не шли вверх
Откладывать часть дохода
Для финансовой стабильности в периоды спада доходов
Создавать устойчивые активы
Чтобы не зависеть от какого-то одного источника
Оценивать риски
Любое решение, принятое на большие деньги, может обойтись слишком дорого
Не считать доход постоянным
Потому что сегодняшняя удача не гарантирует ее продолжения завтра
5. Главный урок: удача тоже требует подготовки
Многие люди готовятся к успеху: получают знания, работают, осваивают новые навыки.
Но мало кто готовится к тому, что делать после того, как успех уже пришел.
Если доходы внезапно возрастают, возникают новые вопросы:
Как долго будут поступать эти деньги?
Каким будет мой образ жизни, если завтра доход уменьшится?
Какая часть зарабатываемых средств уходит в резерв?
Сколько конвертируется в активы, работающие на будущее?
Пользуюсь ли я удачей или удача управляет мной?
Своевременный поиск ответов именно на эти вопросы определяет следующий этап финансового успеха.
Удача приносит деньги, а подготовка — сохраняет их
История об Амиране Сардарове наглядно показывает одну вещь: зарабатывать большие деньги и долго сохранять их — это две разные задачи.
В первой задачу решают удача, идея или удачно выбранное время. Во второй же ключевую роль играют дисциплина, расчет и долгосрочный план.
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