Удивительные перемены на станции метро «Алмазар»: дорога к автовокзалу превратилась в художественную галерею!
В Ташкенте реализован очередной примечательный проект по украшению инфраструктуры и модернизации городской среды. Подземный переход, ведущий от станции «Алмазар» Чиланзарской линии столичного метрополитена к Центральному автовокзалу «Ташкент», изменился до неузнаваемости.
Стены, которые раньше выглядели просто и неприметно, теперь превратились в пространство уникальных муралов и граффити, знакомящих жителей и гостей столицы с богатой историей Узбекистана, джадидистским движением и национальной культурой.
История на стенах: Мунавваркары Абдурашидханов и национальные ценности
На обновленной территории талантливые уличные художники создали несколько крупных тематических произведений искусства:
Наследие и призыв джадидов: На одной из стен изображен огромный портрет видного просветителя, лидера джадидистского движения Мунавваркары Абдурашидханова, а также его вошедшие в историю глубокие слова: «Воспитание для нас — это вопрос жизни или смерти, спасения или гибели, счастья или несчастья» в ярком и современном каллиграфическом стиле;
Образ узбекской женщины и матери: Мать и ребенок в исторических национальных костюмах и украшениях искусно изображены в стиле монохромного (черно-белого) реализма, что отражает корни и любовь узбекского народа;
Национальный колорит и современные муралы: Кроме того, особую привлекательность переходу придают яркие композиции в стиле современного поп-арта с изображением узбекской девушки в атласе и адрасе, легендарной птицы Хумо, цветов хлопчатника и надписи «Uzbekistan».
Из повседневного пути в культурное пространство
Превращение этого перехода между автовокзалом и метро, которым ежедневно пользуются тысячи пассажиров, в произведение искусства было очень тепло встречено горожанами:
Первое впечатление для туристов: Соотечественники и иностранные туристы, прибывающие в столицу через автовокзал из регионов, с первых же шагов в городе ощущают дух национальной истории и культуры;
Городская эстетика: Замена скучных металлических ограждений и холодных стен яркими красками способствует превращению этой зоны в безопасную и уютную улицу.
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