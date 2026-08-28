Удивительные перемены на станции метро «Алмазар»: дорога к автовокзалу превратилась в художественную галерею!

В Ташкенте реализован очередной примечательный проект по украшению инфраструктуры и модернизации городской среды. Подземный переход, ведущий от станции «Алмазар» Чиланзарской линии столичного метрополитена к Центральному автовокзалу «Ташкент», изменился до неузнаваемости.

Стены, которые раньше выглядели просто и неприметно, теперь превратились в пространство уникальных муралов и граффити, знакомящих жителей и гостей столицы с богатой историей Узбекистана, джадидистским движением и национальной культурой.

История на стенах: Мунавваркары Абдурашидханов и национальные ценности

На обновленной территории талантливые уличные художники создали несколько крупных тематических произведений искусства:

Наследие и призыв джадидов: На одной из стен изображен огромный портрет видного просветителя, лидера джадидистского движения Мунавваркары Абдурашидханова , а также его вошедшие в историю глубокие слова: «Воспитание для нас — это вопрос жизни или смерти, спасения или гибели, счастья или несчастья» в ярком и современном каллиграфическом стиле;

Образ узбекской женщины и матери: Мать и ребенок в исторических национальных костюмах и украшениях искусно изображены в стиле монохромного (черно-белого) реализма, что отражает корни и любовь узбекского народа;

Национальный колорит и современные муралы: Кроме того, особую привлекательность переходу придают яркие композиции в стиле современного поп-арта с изображением узбекской девушки в атласе и адрасе, легендарной птицы Хумо, цветов хлопчатника и надписи «Uzbekistan».

Из повседневного пути в культурное пространство

Превращение этого перехода между автовокзалом и метро, которым ежедневно пользуются тысячи пассажиров, в произведение искусства было очень тепло встречено горожанами: