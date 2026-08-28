Лига Европы: известны 36 клубов и состав всех корзин! (Сегодня жеребьевка)
В Лиге Европы УЕФА — втором по значимости клубном турнире Европы — официально завершились матчи отборочного этапа. На общем этапе соревнований в общей сложности 36 команд из разных стран континента будут бороться по системе единой турнирной таблицы.
Сегодня, 28 августа, состоится официальная церемония жеребьевки общего этапа турнира, в ходе которой определятся по восемь соперников для каждого клуба.
Полный состав корзин перед жеребьевкой:
Корзина 1 (Гранд-клубы):
«Байер» (Германия)
«Бенфика» (Португалия)
«Ювентус» (Италия)
«Милан» (Италия)
«Лион» (Франция)
АЗ Алкмар (Нидерланды)
«Олимпиакос» (Греция)
«Реал Сосьедад» (Испания)
«Марсельь» (Франция)
Корзина 2:
«Ференцварош», «Виктория Пльзень», «Юнион Сент-Жилуаз», «Динамо Загреб», «Зальцбург», «Селтик», «Спарта Прага», «Ренн», «Андерлехт».
Корзина 3:
«Штурм», «Лех Познань», «Кристал Пэлас», «Борнмут», «Сандерленд», «Целе», «Ягеллония», «Омония», «Сельта».
Корзина 4:
«Хоффенхайм», «Бешикташ», «Торреенсе», «Хапоэль Беэр-Шева», НЕК, ОФИ, «Лиллестрём», «Левски», «Арарат».
Новый формат и ожидаемый накал
Тот факт, что в первую корзину вошли такие истинные гиганты континента, как «Ювентус», «Милан», «Байер» и «Марсельь», еще больше повышает интерес к турниру. Кроме того, присутствие в третьей корзине представителей Английской Премьер-лиги («Кристал Пэлас», «Борнмут», «Сандерленд») свидетельствует о том, что болельщиков с общего этапа ждут множество интересных противостояний.
По результатам сегодняшней жеребьевки у каждой команды будет по два соперника из каждой корзины (всего 8 матчей — четыре дома, четыре на выезде).
…