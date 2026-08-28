Лига Европы: известны 36 клубов и состав всех корзин! (Сегодня жеребьевка)

В Лиге Европы УЕФА — втором по значимости клубном турнире Европы — официально завершились матчи отборочного этапа. На общем этапе соревнований в общей сложности 36 команд из разных стран континента будут бороться по системе единой турнирной таблицы.

Сегодня, 28 августа, состоится официальная церемония жеребьевки общего этапа турнира, в ходе которой определятся по восемь соперников для каждого клуба.

Полный состав корзин перед жеребьевкой:

Корзина 1 (Гранд-клубы):

«Байер» (Германия)

«Бенфика» (Португалия)

«Ювентус» (Италия)

«Милан» (Италия)

«Лион» (Франция)

АЗ Алкмар (Нидерланды)

«Олимпиакос» (Греция)

«Реал Сосьедад» (Испания)

«Марсельь» (Франция)

Корзина 2:

«Ференцварош», «Виктория Пльзень», «Юнион Сент-Жилуаз», «Динамо Загреб», «Зальцбург», «Селтик», «Спарта Прага», «Ренн», «Андерлехт».

Корзина 3:

«Штурм», «Лех Познань», «Кристал Пэлас», «Борнмут», «Сандерленд», «Целе», «Ягеллония», «Омония», «Сельта».

Корзина 4:

«Хоффенхайм», «Бешикташ», «Торреенсе», «Хапоэль Беэр-Шева», НЕК, ОФИ, «Лиллестрём», «Левски», «Арарат».

Новый формат и ожидаемый накал

Тот факт, что в первую корзину вошли такие истинные гиганты континента, как «Ювентус», «Милан», «Байер» и «Марсельь», еще больше повышает интерес к турниру. Кроме того, присутствие в третьей корзине представителей Английской Премьер-лиги («Кристал Пэлас», «Борнмут», «Сандерленд») свидетельствует о том, что болельщиков с общего этапа ждут множество интересных противостояний.

По результатам сегодняшней жеребьевки у каждой команды будет по два соперника из каждой корзины (всего 8 матчей — четыре дома, четыре на выезде).