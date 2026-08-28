В Испании более 20 тысяч человек устроили помидорное побоище

В испанском городе Буньор прошел один из самых известных и необычных фестивалей в мире — Ла Томатина. В традиционном помидорном бою приняли участие более 20 тысяч человек.

В ходе 79-го фестиваля Ла Томатина, состоявшегося 26 августа, участникам было брошено до 165 тонн переспелых помидоров. По данным испанских СМИ, для фестиваля было подготовлено 150 тысяч килограммов томатов.

В результате зрелища, длившегося чуть больше часа, улицы Буньора окрасились в красный цвет. Грузовики с томатами проехали по центру города, раздавая продукцию участникам. После завершения фестиваля улицы были вымыты с помощью специальной техники.

История Ла Томатина уходит корнями в 1945 год. В тот год во время городского праздника между молодежью возникла ссора, и они начали кидаться друг в друга помидорами. Впоследствии это событие стало традицией. В период правления Франсиско Франко фестиваль был на время запрещен, но в 1980-х годах возрожден и превратился в мероприятие международного масштаба.

Фестиваль проводится в городе Буньор ежегодно в последнюю среду августа.