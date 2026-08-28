Samsung работает над One UI 9 для Galaxy S24 Ultra

Компания Samsung продолжает процесс обновления программного обеспечения для своих предыдущих флагманских устройств. Как сообщает издание иксбт.ком, была обнаружена первая тестовая сборка интерфейса One UI 9 для популярного смартфона Galaxy S24 Ultra, что вызывает большой интерес среди пользователей. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Согласно имеющимся данным, новая тестовая прошивка с номером С928БКсКсУ6ЗЖК предназначена именно для модели Galaxy S24 Ultra. Этот шаг демонстрирует стратегию южнокорейского производителя по своевременному оснащению своих устройств современными технологиями и обновленными операционными системами.

Возможности новой One UI 9 и база Android 17

Специалисты отмечают, что будущая оболочка One UI 9 будет базироваться на операционной системе Android 17. Ожидается, что это станет важным шагом в расширении возможностей смартфона, а также в обеспечении стабильности и безопасности системы.

Новое программное обеспечение предоставит пользователям передовые функции в области AI. В частности, сообщается, что в состав ПО войдут функция Нов Нудге, расширенные возможности Galaxy AI, а также усиленные инструменты защиты персональных данных.

Процесс тестирования и другие модели

Согласно ранее опубликованным сообщениям, устройства серий Galaxy S24 и более новые Galaxy S25 должны были присоединиться к программе бета-тестирования One UI 9 наряду с другими передовыми моделями. Теперь становится очевидно, что этот процесс фактически начинается.

Также стало известно, что на внутренних серверах производителя были обнаружены прошивки с номерами С918БКсКсУАЗЖИ/С918БОКсМАЗЖИ/С918БКсКсУАГЖИ для модели Galaxy С23, которая является флагманом прошлого поколения. Это подтверждает, что Samsung не оставляет без внимания и свои более старые флагманы.

На данный момент компания еще не объявила официальную дату презентации нового программного обеспечения и сроки начала этапа публичного тестирования. Однако появление тестовых сборок означает, что этот процесс уже не за горами.