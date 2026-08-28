Коул Палмер заявил, что обрел свободу под руководством Хаби Алонсо

·18·Спорт
Коул Палмер заявил, что обрел свободу под руководством Хаби Алонсо

Полузащитник «Челси» Коул Палмер заявил, что под руководством нового главного тренера Хаби Алонсо он смог раскрыть свой истинный потенциал. Игрок сборной Англии отметил, что тактическая свобода в этом сезоне резко контрастирует с ограничениями прошлых лет, намекнув на стиль работы бывших наставников. Об этом сообщает Goal.com сообщает об этом.

Как передает Sky Sports, в понедельник в матче против «Фулхэма» «Челси» одержал победу со счетом 3:2, и в этой встрече 24-летний футболист был признан лучшим игроком матча. Коул Палмер не только забил великолепный гол, но и стал лидером по нескольким ключевым показателям.

Свобода на поле и тактические изменения

По ходу матча Палмер нанес пять ударов, совершил пять успешных дриблингов, выиграл десять единоборств и девять раз коснулся мяча в штрафной площади соперника. Полузащитник, завершивший голом атаку, начатую Жоау Педру, сказал, что именно Хаби Алонсо дает ему возможность свободно действовать на поле.

По словам Палмера, испанский специалист требует от него выходить за рамки строгих тактических линий и шаблонов, свободно перемещаться по полю, принимать мяч и проявлять креативность. Футболист вспомнил, что при бывших тренерах Энцо Мареске, Лиаме Росеньоре и Каллуме Макфарлейне такие действия считались рискованными и были запрещены.

Трудности прошлого сезона

Эти позитивные изменения под руководством Хаби Алонсо стали важным шагом после тяжелого для футболиста прошлого сезона. Из-за травмы паха 24-летний игрок пропустил 11 матчей, а количество его голов в Премьер-лиге сократилось до 10. При том, что его предыдущие показатели составляли 22 и 15 голов.

В настоящее время Коул Палмер не скрывает, что восстанавливает свою прежнюю яркую форму, а доверие Хаби Алонсо придало ему крылья. Ожидается, что такая свободная и вдохновенная игра английской звезды в предстоящих важных матчах команды станет большим преимуществом для «Челси».

Коул ПалмерХаби АлонсоЧелсиПремьер-лигаФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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