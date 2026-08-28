Новый «помощник» строителей: Как котенок стал сенсацией?

Трогательная история, произошедшая на строительной площадке в городе Ливиттсбург, штат Огайо (США), взволновала пользователей социальных сетей. Крошечный котенок, случайно обнаруженный внутри тяжелой техники, не только вернулся к жизни, но и стал самым любимым «сотрудником» строительной компании.

Операционный директор компании «РиверРеач Конструктион» Чейз Гуэлло во время очередного рабочего дня осматривал тяжелый экскаватор и заметил слабого рыжего котенка, застрявшего в моторном отсеке техники.

Спаситель по имени «Комацу» в честь экскаватора

Хотя рабочие тщательно обследовали территорию, мать котенка или других котят обнаружить не удалось:

Символическое имя: Команда назвала это крошечное создание «Комацу» (сокращенно — Сью ) в честь бренда тяжелого экскаватора, в котором оно было найдено;

Двухнедельный уход и новая семья: Первые две недели Сью находилась на передержке, после чего ее передали в семью механика компании Джареда;

Будущий член бригады: «Когда она подрастет, она будет ездить на работу вместе с Джаредом и станет официальным “котом-контролером” нашей мастерской», — рассказал Чейз Гуэлло в интервью местному телеканалу ВДжВ-ТВ.

Внимание гиганта «Комацу»: Личный жилет и каска!

История спасения котенка и его фотографии со строительной площадки молниеносно распространились в интернете, набрав миллионы просмотров:

Особый подарок из главного офиса: Это трогательное видео также привлекло внимание руководства международного производителя тяжелой техники — корпорации «Коматсу» ;

Образ настоящего строителя: Компания отправила маленькой Сью в подарок изготовленные на заказ крошечную желтую защитную каску и специальный светоотражающий жилет строителя.

Теперь Сью готовится приступить к своим «служебным обязанностям» в мастерской, имея собственную защитную экипировку.