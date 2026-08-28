Новый «помощник» строителей: Как котенок стал сенсацией?
Трогательная история, произошедшая на строительной площадке в городе Ливиттсбург, штат Огайо (США), взволновала пользователей социальных сетей. Крошечный котенок, случайно обнаруженный внутри тяжелой техники, не только вернулся к жизни, но и стал самым любимым «сотрудником» строительной компании.
Операционный директор компании «РиверРеач Конструктион» Чейз Гуэлло во время очередного рабочего дня осматривал тяжелый экскаватор и заметил слабого рыжего котенка, застрявшего в моторном отсеке техники.
Спаситель по имени «Комацу» в честь экскаватора
Хотя рабочие тщательно обследовали территорию, мать котенка или других котят обнаружить не удалось:
Символическое имя: Команда назвала это крошечное создание «Комацу» (сокращенно — Сью) в честь бренда тяжелого экскаватора, в котором оно было найдено;
Двухнедельный уход и новая семья: Первые две недели Сью находилась на передержке, после чего ее передали в семью механика компании Джареда;
Будущий член бригады: «Когда она подрастет, она будет ездить на работу вместе с Джаредом и станет официальным “котом-контролером” нашей мастерской», — рассказал Чейз Гуэлло в интервью местному телеканалу ВДжВ-ТВ.
Внимание гиганта «Комацу»: Личный жилет и каска!
История спасения котенка и его фотографии со строительной площадки молниеносно распространились в интернете, набрав миллионы просмотров:
Особый подарок из главного офиса: Это трогательное видео также привлекло внимание руководства международного производителя тяжелой техники — корпорации «Коматсу»;
Образ настоящего строителя: Компания отправила маленькой Сью в подарок изготовленные на заказ крошечную желтую защитную каску и специальный светоотражающий жилет строителя.
Теперь Сью готовится приступить к своим «служебным обязанностям» в мастерской, имея собственную защитную экипировку.
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