Новый «помощник» строителей: Как котенок стал сенсацией?

·27·Мир
Новый «помощник» строителей: Как котенок стал сенсацией?

Трогательная история, произошедшая на строительной площадке в городе Ливиттсбург, штат Огайо (США), взволновала пользователей социальных сетей. Крошечный котенок, случайно обнаруженный внутри тяжелой техники, не только вернулся к жизни, но и стал самым любимым «сотрудником» строительной компании.

Операционный директор компании «РиверРеач Конструктион» Чейз Гуэлло во время очередного рабочего дня осматривал тяжелый экскаватор и заметил слабого рыжего котенка, застрявшего в моторном отсеке техники.

Спаситель по имени «Комацу» в честь экскаватора

Хотя рабочие тщательно обследовали территорию, мать котенка или других котят обнаружить не удалось:

  • Символическое имя: Команда назвала это крошечное создание «Комацу» (сокращенно — Сью) в честь бренда тяжелого экскаватора, в котором оно было найдено;

  • Двухнедельный уход и новая семья: Первые две недели Сью находилась на передержке, после чего ее передали в семью механика компании Джареда;

  • Будущий член бригады: «Когда она подрастет, она будет ездить на работу вместе с Джаредом и станет официальным “котом-контролером” нашей мастерской», — рассказал Чейз Гуэлло в интервью местному телеканалу ВДжВ-ТВ.

Внимание гиганта «Комацу»: Личный жилет и каска!

История спасения котенка и его фотографии со строительной площадки молниеносно распространились в интернете, набрав миллионы просмотров:

  • Особый подарок из главного офиса: Это трогательное видео также привлекло внимание руководства международного производителя тяжелой техники — корпорации «Коматсу»;

  • Образ настоящего строителя: Компания отправила маленькой Сью в подарок изготовленные на заказ крошечную желтую защитную каску и специальный светоотражающий жилет строителя.

Теперь Сью готовится приступить к своим «служебным обязанностям» в мастерской, имея собственную защитную экипировку.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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