BYD установила 10 000 станций сверхбыстрой зарядки за полгода

Компания BYD, лидер рынка электромобилей, всего за полгода после анонса стратегии Флаш Чаргинг установила по всему Китаю 10 000 станций сверхбыстрой зарядки. Юбилейная станция этой масштабной сети была торжественно открыта 28 августа в Шэньчжэне, что вывело удобство использования электромобилей на новый уровень. Об этом сообщает портал Иксбт.ком.

По данным Иксбт.ком, станции нового поколения, разработанные BYD, способны передавать мощность до 1500 kW через один коннектор. В официальном заявлении компании подчеркивается, что с такой технологией совместимый аккумулятор электромобиля можно зарядить с 10 до 70 процентов всего за пять минут. Если процесс зарядки продлится до девяти минут, показатель достигнет 97 процентов.

Темпы расширения инфраструктуры

Темпы развития инфраструктуры удивили даже экспертов. 1 апреля текущего года BYD сообщала о наличии около 5000 подобных станций. К концу июня этот показатель достиг 7018, а на текущий момент взят рубеж в 10 000 единиц.

В настоящее время эта современная зарядная сеть охватывает 325 городов Китая, создавая значительные удобства для автовладельцев по всей стране. Несмотря на это, компания не намерена останавливаться на достигнутом и ставит перед собой еще более амбициозные цели.

Планы на будущее и перспективы

Как стало известно, установленные 10 000 станций — это лишь половина первоначального плана BYD. Автопроизводитель намерен построить в общей сложности 20 000 станций Флаш Чаргинг по всей стране до конца 2026 года. Из этого грандиозного плана 18 000 станций будут размещены внутри городов, а остальные 2000 — вдоль скоростных автомагистралей.

Для выполнения этого обязательства компании потребуется запустить еще столько же, то есть 10 000 новых станций до конца года. По расчетам, до конца года ежедневно должно вводиться в эксплуатацию в среднем около 80 таких высокотехнологичных станций.