Марьям Тилляева рассказала о нападении на нее незнакомого мужчины на улице

27-летняя внучка первого президента Узбекистана Ислама Каримова Марьям Тилляева готовится к свадьбе с Арно Косяном. Участница второго сезона российского реалити-шоу «Ставка на любовь» Марьям призналась, что хотя она не интересуется знакомствами с мужчинами, некоторые люди проявляют к ней назойливое внимание, о чем она рассказала изданию VOICЕ.

По словам Тилляевой, недавно по дороге на ужин в ресторан к ней на улице подошел незнакомый мужчина. На Марьям были туфли на высоком каблуке, а сама она шла без телохранителя.

Мужчина вышел из машины и сказал: «Красавица, я хочу с вами познакомиться». Марьям ответила, что не желает знакомиться. Несмотря на это, незнакомец сдал назад на машине и продолжил преследовать ее. Затем он вышел из автомобиля, снова окликнул ее и взял за руку.

«Кажется, вы меня не поняли. Я не хочу знакомиться», — крикнула Марьям, потребовав отпустить ее руку.

Этот инцидент сильно испугал блогера. Она рассказала, что даже после прибытия в ресторан долго не могла прийти в себя и сидела дрожа.

«Я очень испугалась. Тогда все мое тело охватила дрожь. Я приехала в ресторан, но не могла прийти в себя и долго сидела дрожа. Ведь я не знала, что будет дальше. Он вполне мог затащить меня в машину и куда-нибудь увезти», — поделилась Тилляева.

Марьям призналась, что в тот момент растерялась. Она подчеркнула, что если подобная ситуация повторится в будущем, она обязательно позвонит в полицию.

Тилляева рассказала, что выросла в Америке, отметив, что там отношение к личным границам женщин несколько иное.

«Я выросла в Америке, и там даже обычный комплимент в адрес женщины могут счесть нарушением личных границ. А здесь мужчина выбежал из машины и побежал за мной», — сказала она.

Марьям вспомнила еще один похожий случай. Когда она в США ехала в такси и спорила по телефону со своим парнем, водитель, желая ее успокоить, положила руку ей на колено. Тилляева выразила недовольство, закричала и потребовала, чтобы водитель отвез ее к парню.

Рассказав об инциденте своему молодому человеку, она получила совет пожаловаться на водителя. Тилляева так и поступила, а служба поддержки отнеслась к ситуации серьезно и несколько раз извинилась. Кроме того, ей предоставили кредиты на поездки, а водителя уволили. По словам блогера, тогда ей было около 18 лет.

Тилляева отметила, что подобные ситуации заставили ее задуматься о важности открытого обсуждения личных границ для женщин.

«Я думаю, нужны просветительские программы, которые помогут мужчинам лучше понять, какое поведение неуместно и может напугать женщину. Кроме того, важно, чтобы и девушки не боялись открыто говорить об этом», — заключила Марьям.

Ранее Марьям Тилляева сообщила о переносе своей свадьбы с Арно Косяном. Хотя она заявила, что причиной стали разногласия, она подчеркнула, что не отказалась от мысли выйти замуж за своего парня. Им просто потребовалось больше времени на организацию свадьбы.