В Узбекистане впервые пациенту пересадили сразу два органа

В Узбекистане зафиксирован важный исторический результат в сфере медицины. В стране впервые успешно проведена одновременная пересадка печени и почки одному пациенту. Об этом сообщили в информационной программе «Замон».

Сложнейшее хирургическое вмешательство было проведено в Национальном медицинском центре. Операция была выполнена пациентке, страдавшей циррозом печени и терминальной стадией хронической почечной недостаточности, которая в течение четырех лет получала процедуру гемодиализа.

Женщина, проживающая в Пахтачийском районе Самаркандской области, в течение восьми лет боролась с заболеванием печени. Позже у нее отказали и почки, из-за чего пациентка была вынуждена регулярно проходить гемодиализ на протяжении четырех лет.

У пациентки также развился цирроз печени в результате гепатита C. Ранее ей рекомендовали провести операцию за рубежом, в частности, в Индии. Однако у нее не было возможности найти донора и собрать достаточно средств для покрытия расходов на лечение.

Как отмечают врачи, в столь сложном случае пересадка только печени или только почки могла не дать ожидаемого результата. Поэтому одновременная трансплантация обоих органов была признана наиболее оптимальным решением, позволяющим спасти жизнь пациентки.

После этого в Национальном медицинском центре пациентке провели высокотехнологичную сложную операцию, пересадив одновременно и печень, и почку. Специалисты подчеркнули, что подобные сложные операции обычно проводятся в государствах с высокоразвитой сферой трансплантологии.

Врачи отметили, что данная операция является важным шагом для узбекской медицины. Ожидается, что этот опыт еще больше расширит возможности оказания высокотехнологичной помощи по трансплантации пациентам, живущим с тяжелой печеночной и почечной недостаточностью.