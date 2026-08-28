В Узбекистане впервые пациенту пересадили сразу два органа

·42·Узбекистан
В Узбекистане впервые пациенту пересадили сразу два органа

В Узбекистане зафиксирован важный исторический результат в сфере медицины. В стране впервые успешно проведена одновременная пересадка печени и почки одному пациенту. Об этом сообщили в информационной программе «Замон».

Сложнейшее хирургическое вмешательство было проведено в Национальном медицинском центре. Операция была выполнена пациентке, страдавшей циррозом печени и терминальной стадией хронической почечной недостаточности, которая в течение четырех лет получала процедуру гемодиализа.

Женщина, проживающая в Пахтачийском районе Самаркандской области, в течение восьми лет боролась с заболеванием печени. Позже у нее отказали и почки, из-за чего пациентка была вынуждена регулярно проходить гемодиализ на протяжении четырех лет.

У пациентки также развился цирроз печени в результате гепатита C. Ранее ей рекомендовали провести операцию за рубежом, в частности, в Индии. Однако у нее не было возможности найти донора и собрать достаточно средств для покрытия расходов на лечение.

Как отмечают врачи, в столь сложном случае пересадка только печени или только почки могла не дать ожидаемого результата. Поэтому одновременная трансплантация обоих органов была признана наиболее оптимальным решением, позволяющим спасти жизнь пациентки.

После этого в Национальном медицинском центре пациентке провели высокотехнологичную сложную операцию, пересадив одновременно и печень, и почку. Специалисты подчеркнули, что подобные сложные операции обычно проводятся в государствах с высокоразвитой сферой трансплантологии.

Врачи отметили, что данная операция является важным шагом для узбекской медицины. Ожидается, что этот опыт еще больше расширит возможности оказания высокотехнологичной помощи по трансплантации пациентам, живущим с тяжелой печеночной и почечной недостаточностью.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Исторический шаг: Узбекистан впервые принял Международный саммит по экотуризмуИсторический шаг: Узбекистан впервые принял Международный саммит по экотуризмуСегодня, 09:52Стратегия «Узбекистан — 2030»: 9 показателей вошли в «красную» зонуСтратегия «Узбекистан — 2030»: 9 показателей вошли в «красную» зонуВчера, 16:46С 1 сентября плата за государственные детские сады вырастет — Новые цены и важные изменения!С 1 сентября плата за государственные детские сады вырастет — Новые цены и важные изменения!Вчера, 16:39Саида Мирзиёева встретилась с представителем Китая: о чем договорились на переговорах?Саида Мирзиёева встретилась с представителем Китая: о чем договорились на переговорах?26.08, 18:4435-летие независимости: Президент поздравил обладателей государственных наград35-летие независимости: Президент поздравил обладателей государственных наград26.08, 17:57С 1 сентября в государственных детских садах подорожает платаС 1 сентября в государственных детских садах подорожает плата26.08, 16:02
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Узбекистан новости

Узбекистан снова ожидает сильная жара
Узбекистан снова ожидает сильная жара
Сколько дней будут отдыхать узбекистанцы на День независимости?
Сколько дней будут отдыхать узбекистанцы на День независимости?
В Узбекистане тысячи женщин вышли замуж за мужчин моложе себя
В Узбекистане тысячи женщин вышли замуж за мужчин моложе себя
В Узбекистане введут обязательные паспорта для животных
В Узбекистане введут обязательные паспорта для животных
В Узбекистане теперь и на домашних животных потребуется паспорт
В Узбекистане теперь и на домашних животных потребуется паспорт
Сколько дней узбекистанцы будут отдыхать на День независимости?
Сколько дней узбекистанцы будут отдыхать на День независимости?
В школах обновили порядок распределения учебных часов
В школах обновили порядок распределения учебных часов
Изготовленный из дынь поезд «Джалолиддин Мангуберди» поражает гостей фестиваля (видео)
Изготовленный из дынь поезд «Джалолиддин Мангуберди» поражает гостей фестиваля (видео)