В Южной Корее гражданка Узбекистана подозревается в убийстве 4 кошек

В Южной Корее гражданка Узбекистана в возрасте 20 с лишним лет была направлена в прокуратуру по подозрению в убийстве четырех котят путем сброса их из здания в городе Кимхэ провинции Кёнсан-Намдо. Об этом сообщает Кореа Даилй.

По данным центрального полицейского участка Кимхэ, в отношении женщины возбуждено дело за нарушение Закона о защите животных и другие правонарушения. В настоящее время она передана в прокуратуру без заключения под стражу.

Согласно материалам следствия, в июле женщина, находясь в своей квартире на 5-этаже многоквартирного дома в районе Тэсондон города Кимхэ, выбросила котят из окна. В результате все четыре животных погибли.

Среди погибших кошек были породы русская голубая, корейская короткошерстная и рэгдолл. Выяснилось, что некоторых из них женщина бесплатно взяла через социальные сети, а других купила в зоомагазине. Возраст котят составлял около двух месяцев.

По данным следствия, одно из преступлений было совершено вскоре после того, как она забрала котенца у временного опекуна. Увидев условия содержания, временный хозяин хотел отказаться отдавать котенка, но женщина попросила оставить его дома хотя бы на один день. После этого выяснилось, что она выбросила котенка из окна.

По информации полиции, во время допроса женщина признала свою вину. Она заявила, что убивала животных в моменты, когда у нее было плохое настроение. Инцидент вскрылся после обращения организации по защите животных.

Любопытно, что в ходе следствия также появилась информация о том, что женщина пыталась приютить еще одного котенка. В настоящее время по делу продолжаются дополнительные проверки.