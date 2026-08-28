Мусульмон Юнусов подготовил для дочери неожиданный подарок (видео)

Актер Мусульмон Юнусов сообщил на своей странице в социальной сети, что его дочери Мохларойим исполнилось 11 лет.

По случаю дня рождения дочери актер подготовил для нее неожиданный сюрприз. Он вошел в дом с красными шарами и цветами в руках.

Дверь открыла сама Мохларойим, и, увидев отца с подарками, очень обрадовалась. Девочка приняла подарки, поблагодарила отца и крепко обняла его.

После этого Мусульмон Юнусов попросил дочь закрыть глаза и приготовил еще один подарок. Он тихо передал телефон жене, подшутив над дочерью. Когда Мохларойим открыла глаза, мать вручила ей новый телефон в качестве поздравления. По лицу девочки было явно заметно, как сильно она обрадовалась неожиданному подарку.

В дальнейшем Мохларойим по очереди обняла и поцеловала всех членов семьи, выразив свою благодарность.

Актер оставил к видео подпись: «Мохларойим исполнилось 11 лет». Видео, запечатлевшее эти искренние моменты, оставило у подписчиков теплое впечатление, и в комментариях Мохларойим оставили множество поздравлений и добрых пожеланий.