У побережья Нью-Джерси в небе появилась гигантская волна

Необычное погодное явление, зафиксированное над побережьем Кейп-Мей в штате Нью-Джерси (США), привлекло внимание местных жителей и пользователей социальных сетей. Огромные облака, появившиеся в небе, по своей структуре напоминали большую волну, движущуюся по морю.

На видео, распространившемся в социальных сетях, видно, как длинный и темный слой облаков, протянувшийся вдоль горизонта, постепенно движется в сторону побережья. Необычный вид создавал впечатление, будто над морем поднимается гигантская волна.

Видео с драматичным пейзажем было опубликовано в социальной сети Кс и за короткое время привлекло широкое внимание общественности. Многие пользователи выразили восхищение внешним видом этого природного явления в небе.

Однако метеорологи сообщили, что данное явление не является торнадо. По их объяснению, это облачный слой, формирующийся на небольшой высоте и имеющий горизонтальную или клинообразную форму.

Такие облака обычно образуются вдоль передней части грозового шторма или системы сильного ветра. Перемещаясь по небу, они создают очень впечатляющие пейзажи, а в некоторых случаях издалека могут выглядеть как гигантская волна или стена из облаков.