Пьер Саж назвал Райана Шерки гением

·18·Спорт
Пьер Саж назвал Райана Шерки гением

Перед очередным туром Английской Премьер-лиги главный тренер «Кристал Пэлас» Пьер Саж высоко отозвался о полузащитнике «Манчестер Сити» Райане Шерки, назвав его настоящим гением. Как сообщает Goal.com, французский специалист перед матчем против своего бывшего подопечного особо отметил его огромный потенциал и возможности. Об этом сообщает Goal.com.

Известно, что Пьер Саж ранее работал с Райаном Шерки в «Лионе» и внимательно следил за его талантом. Футболист перешел в команду с «Этихад Стэдиум» в 2025 году за 35,4 миллиона фунтов стерлингов. В своем первом сезоне в составе «Манчестер Сити» он забил 10 голов и отдал 15 результативных передач, став одной из ключевых фигур команды.

В начале нового сезона Шерки также продемонстрировал отличную спортивную форму. Выйдя на замену в матче против «Борнмута», французский футболист сделал две решающие передачи, принеся своей команде волевую победу со счетом 2:1. Это еще раз наглядно показало, какую опасность он представляет у ворот соперника.

Признание бывшего наставника

Выступая на предматчевой пресс-конференции, Пьер Саж вспомнил прошлое и подчеркнул, что в начале карьеры Шерки многие сомневались в его успехе. Однако тренер отметил, что всегда верил в талант игрока и говорил ему, что он сможет проявить себя в определенных условиях.

«Многие думали, что он не добьется успеха в своей карьере, но у меня было другое мнение», — сказал Саж. Специалист добавил, что Райан прекрасно понимает линию атаки на поле, и ему почти не нужно давать указания, так как сам футболист чувствует игру лучше, чем тренер.

Тактические задачи перед матчем

По словам наставника «Кристал Пэлас» перед матчем на стадионе «Селхерст Парк», единственный способ остановить Райана Шерки — это предотвратить передачу мяча ему. Ведь, получив мяч, футболист способен совершать действия, которые даже не приходят в голову сопернику. Тренер даже в шутливой форме, описывая его уровень, не скрыл своего восхищения: «Может быть, он Бог?»

Напомним, что «Кристал Пэлас» в первом туре сезона проиграл «Эвертону» со счетом 0:2. Теперь принять перед своими болельщиками такую грандиозную команду, как «Манчестер Сити», станет серьезным испытанием для защитников лондонцев. Положительный результат перед международным перерывом имеет важное значение для «Кристал Пэлас» в плане улучшения своего положения в турнирной таблице.

Райан ШеркиПьер СажМанчестер СитиКристал ПэласПремьер-лига
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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