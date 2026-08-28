Стоимость памяти смартфонов резко выросла, превысив цену процессоров

·17·Технологии
Стоимость памяти смартфонов резко выросла, превысив цену процессоров

На мировом технологическом рынке происходят серьезные изменения факторов, влияющих на себестоимость производства мобильных устройств. Как сообщает издание иксбт.ком со ссылкой на известного инсайдера Digital Chat Station, компоненты памяти для смартфонов за год подорожали до небывалых высот, и теперь их цена превышает стоимость даже самых передовых мобильных процессоров. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

По мнению экспертов, такая ситуация наблюдается в индустрии смартфоностроения впервые и полностью изменила баланс затрат в процессе создания устройств. Если раньше основную финансовую нагрузку составляли флагманские чипы, то сегодня это место заняли модули оперативной и постоянной памяти.

Во сколько раз выросла цена на память?

Согласно аналитическим данным, в текущем году стоимость комплекта с 12 GB оперативной и 256 GB встроенной памяти резко возросла и составляет около 2200 юаней. Для сравнения, в аналогичный период прошлого года такой же комплект памяти оценивался всего в 500 юаней. Таким образом, цена только на память за год выросла на 1700 юаней.

В то же время можно заметить, что однокристальные системы нового поколения для флагманов также подорожали. Если раньше самые мощные мобильные процессоры стоили около 1500 юаней, то сегодня их цена достигла 2000 юаней. То есть цена процессоров выросла всего на 500 юаней.

Последствия кардинального сдвига в индустрии

В результате компоненты памяти и процессоры поменялись местами в формировании себестоимости. Как отмечает инсайдер, память впервые стала крупнейшей статьей расходов среди основных комплектующих в мобильных устройствах. Эта ситуация ставит производителей смартфонов перед сложным выбором.

Очевидно, что этот фактор окажет серьезное влияние на стоимость будущих смартфонов. Производители стоят перед двумя путями: либо удерживать себестоимость за счет сокращения объемов основной памяти, либо перекладывать дополнительные расходы непосредственно на конечных покупателей, что, в свою очередь, приведет к подорожанию телефонов.

СмартфонПроцессорПамятьТехнологииИнсайдер
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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