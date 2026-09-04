Страшная трагедия в Красноярске: медведь замер насмерть… то есть убил двух женщин, вышедших за грибами

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Страшная трагедия в Красноярске: медведь замер насмерть… то есть убил двух женщин, вышедших за грибами

В Красноярском крае России произошел трагический случай, продемонстрировавший всю безжалостность дикой природы. Две пожилые жительницы поселка Подтесово отправились в лес за грибами, подверглись нападению медведя-людоеда и погибли. В связи с этим страшным инцидентом Следственный комитет России распространил официальное заявление, предупредив население о серьезности ситуации.

Основные детали трагедии:

  • Место трагедии: тайга вблизи поселка Подтесово, Красноярский край;

  • Жертвы: две пожилые женщины 67 и 73 лет;

  • Хронология событий: женщины ушли в лес 31 августа и не вернулись. После незамедлительно начатых поисковых работ их тела были обнаружены 2 сентября;

  • Масштаб поисков: волонтеры и спасатели тщательно обследовали территорию тайги площадью 200 тысяч квадратных метров;

  • Заключение следствия: на найденных телах обнаружены травмы, характерные для нападения дикого животного — медведя.

Два дня пропажи в тайге и страшная находка

По данным местных СМИ и Следственного комитета, проживавшие в поселке Подтесово женщины 67 и 73 лет 31 августа отправились в лес за осенними грибами. Однако, несмотря на наступление темноты, они не вернулись домой, и близкие забили тревогу, обратившись в соответствующие органы.

Волонтеры и поисково-спасательные отряды начали масштабную операцию, несмотря на сложные условия тайги. Как пишет портал НГС24, в ходе поисков было осмотрено около 200 тысяч квадратных метров территории. К сожалению, 2 сентября, спустя два дня после исчезновения женщин, их тела были найдены в лесу всего в 3–4 километрах от поселка. Первоначальные проверки подтвердили, что причиной их смерти стало именно нападение медведя.

Предупреждение Следственного комитета: отложите лесные прогулки!

В связи с этой трагедией Следственный комитет выступил с серьезным предупреждением к жителям и гостям региона. Ведомство сообщило, что в настоящее время в лесах наблюдается крайне высокая активность медведей, и призвало граждан временно отказаться от поездок на природу, сбора грибов и ягод, а также лесных прогулок. Подобные встречи могут иметь фатальные последствия для человеческой жизни.

А как вы считаете, какие дополнительные меры должны предпринять государственные органы для обеспечения безопасности населения в районах с повышенной активностью диких животных, в частности медведей? Будет ли правильным решением полностью ограничить походы в лес? Оставляйте свои мысли в комментариях!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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