Плод на 1-м месте удивил всех: ТОП-5 самых полезных фруктов в мире

Правильное и сбалансированное питание является главным фактором здоровья человека и его бодрости на каждый день. Медицинские специалисты и диетологи составили рейтинг 5 самых полезных фруктов, подаренных самой природой и богатых витаминами и минералами.

Регулярное включение этих фруктов в ежедневный рацион помогает улучшить работу сердца, укрепить иммунитет и повысить умственные способности.

Топ-5 самых целебных фруктов мира:

1-е место — Авакадо (Здоровые жиры и пища для мозга): Невероятно богато ненасыщенными жирными кислотами и витамином E, укрепляет сердечно-сосудистую систему, стимулирует работу мозга и активизирует обмен веществ;

2-е место — Апельсин (Щит иммунитета): Считается огромным источником витамина C. Повышает иммунную систему, улучшает состояние кожи и создает мощную защиту против сезонных простудных заболеваний;

3-е место — Банан (Мышцы и мгновенная энергия): Богат калием и витамином B6. Нормализует работу сердечной мышцы, предотвращает спазмы и судороги, а также быстро придает организму силы и энергию;

4-е место — Яблоко (Пищеварение и контроль холестерина): Богато натуральной клетчаткой (пектином) и витамином C, очищает желудочно-кишечный тракт и способствует снижению уровня вредного холестерина в крови;

5-е место — Гранат (Источник сердца и кровообращения): Сокровищница мощных антиоксидантов. Улучшает здоровье сердечно-сосудистой системы и считается одним из самых эффективных средств для повышения уровня гемоглобина в крови.

Рекомендации специалистов: Как правильно употреблять фрукты?