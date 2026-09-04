Лида Мониава не отправлена в СИЗО: неожиданное отступление следствия — подробности громкого суда

В России завершилось первое судебное заседание по уголовному делу, возбужденному в отношении Лиды Мониавы — основателя и директора известного благотворительного фонда «Дом с маяком», помогающего тяжелобольным детям. Следственный орган не стал просить суд заключить известного общественного деятеля, обвиняемую в распространении «фейков» об российской армии, под стражу в СИЗО. Суд избрал ей меру пресечения в виде запрета определенных действий. Этот процесс оказался в центре пристального внимания широкой общественности и правозащитников.

Сотни людей у здания суда и установленные жесткие ограничения

Около здания суда собралось, по разным оценкам, от 200 до 400 граждан, волонтеров и коллег, чтобы поддержать руководителя благотворительного фонда. На фоне этой мощной общественной поддержки было вынесено решение, согласно которому в отношении Мониавы введены следующие серьезные ограничения:

Запрет на ночные передвижения: Ей категорически запрещено выходить из дома с 20:00 вечера до 08:00 утра;

Блокировка информации: Лиде Мониаве запрещено пользоваться интернетом;

Ограничения на общение со свидетелями: Ограничено любое общение со свидетелями, проходящими по уголовному делу.

«Я против войны и не признаю свою вину»: Открытое заявление Мониавы

Причиной возбуждения уголовного дела стал пост общественного деятеля, опубликованный 24 февраля 2023 года в ее Телеграм-канале. Мониава категорически не признает предъявленные обвинения:

Давление на допросе: Выйдя из здания суда, благотворительница рассказала, что во время допроса следователи пытались склонить ее к признанию вины;

Неизменная позиция: «Я против войны, не считаю себя виновной и хочу, чтобы эта война быстрее закончилась», — заявила Мониава перед журналистами.

Комментарий адвоката: Почему следствие внезапно отступило?

По словам правозащитника и адвоката Мониавы Михаила Бирюкова, то, что следственный орган не внес ходатайство о заключении в СИЗО, стало для стороны защиты «абсолютно неожиданным обстоятельством»:

Отмена вчерашнего плана: По словам защитника, еще недавно следователи намеревались просить о ее аресте;

Громкий голос общественности: «Скорее всего, сыграло свою роль возмущение и общественный гнев, поднявшийся против действий властей в отношении Лидии. Я думаю, это один из редких случаев, когда общественная солидарность действительно сыграла решающую роль», — сказал адвокат.

За судебным процессом над руководителем фонда, которая годами оказывает жизненно важную помощь тяжелобольным детям и их семьям, пристально следят международное и российское гражданское общество.

А вы считаете правильным преследование благотворителей, спасающих тяжелобольных детей, за их политические взгляды? Способна ли сплоченность и широкая поддержка общественности изменить решения государства? Оставляйте свои мнения в комментариях!