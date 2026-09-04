Миржалол Касымов: О победе над «Хорезмом» и упущенных моментов

·10·Спорт
Миржалол Касымов: О победе над «Хорезмом» и упущенных моментов

Суперлига Узбекистана в рамках 20-го тура приняла на своем поле «Хорезм» и одержала важную победу со счетом 1:0. После матча главный тренер ОКМК Миржалол Касымов принял участие в пресс-конференции. Наставник алмалыкцев откровенно и критически высказался о важности завоеванных 3 очков, проблеме реализации моментов в линии атаки и психологическом состоянии игроков.

«Из 5-6 возможностей использовали только одну»: Критика упущенных моментов

Миржалол Касымов подчеркнул, что его команда снова показала зрелищный футбол, но отдельно отметил, что над завершающими ударами еще нужно много работать:

  • 3 очка и зрелищная игра: «Главное — мы завоевали 3 очка. Игра понравилась болельщикам. И в предыдущих матчах мы действовали хорошо, только хромала реализация. Сегодня, слава Богу, смогли использовать один из 5-6 стопроцентных моментов»;

  • «Такое прощать нельзя»: «Во втором тайме у самого Азиза Холмуродова было как минимум три стопроцентных момента. У Нодира и у Асада тоже возникли очень удобные ситуации. Честно говоря, такое прощать нельзя. Мы работаем, объясняем футболистам. Надеюсь, они сделают правильные выводы, и в следующих матчах мы увидим еще больше голов».

«Если нападающие не забивают, в контратаке неизбежно наказание»: Психология и сейвы Нематова

Тренер подробно ответил на вопрос журналистов о том, насколько серия без забитых голов повлияла на психологию футболистов:

  • Психологического давления нет: «Если бы это негативно повлияло на психологию, такого количества моментов не создавалось бы. Например, в матче с «Насафом» вратарь соперника Абдувохид Нематов также спас свою команду от неминуемых голов. Нереализация моментов — это явление, которое часто встречается не только у нас, но и в мировом футболе»;

  • Гол — результат командного труда: «Остальное зависит от индивидуального мастерства футболистов. Это тоже своего рода опыт. Если нападающие не смогут превратить созданные моменты в голы, соперник вполне может наказать нас в контратаке. Верю, что ребята правильно понимают ситуацию, трудятся и продуктивно воспользуются этим в следующих турах».

Прервав свою безголевую серию из последних трех матчей, алмалыкцы после этой победы набрали 32 очка и поднялись на 5-е место в турнирной таблице.

А как вы думаете, является ли причиной упущенных явных голевых моментов нападающими ОКМК нехватка хладнокровия или неудача? Сможет ли команда Миржалола Касымова догнать лидеров в чемпионской гонке и борьбе за тройку сильнейших? Оставляйте свои мнения в комментариях!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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