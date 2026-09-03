Что сказал Пашинян о пути Армении в Евросоюз?

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на брифинге 3 сентября официально заявил об отсутствии намерений отказываться от закона о начале процесса вступления страны в Европейский союз (ЕС). Глава правительства назвал принятие этого документа историческим и правильным стратегическим шагом для Еревана, а также положительно оценил текущий интеграционный процесс.

«Разговоры о том, что у нас нет другого пути, прекратились»: главные заявления Пашиняна

На пресс-конференции премьер-министр остановился на критике внешней политической вектора страны и изложил свою твердую позицию:

Стратегически правильный выбор: «Принятие этого закона было правильным шагом. Все происходящие сейчас процессы я оцениваю положительно», — подчеркнул Пашинян;

Ответ скептикам: По словам главы правительства, до принятия документа в различных политических кругах часто звучали утверждения в духе «у Армении нет другого пути», однако на сегодняшний день таким взглядам положен полный конец;

Намерение совместить две организации: Никол Пашинян открыто заявил, что Армения не планирует выходить из возглавляемого Россией Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а надеется совместить участие в этой структуре с глубокой интеграцией с Европейским союзом.

Историческое решение 2025 года и вопросы «двусторонней интеграции»

Напомним, что парламент Армении официально принял закон о начале процесса вступления страны в Европейский союз 26 марта 2025 года. Данный документ был расценен как серьезный шаг, направленный на изменение баланса сил на Южном Кавказе.

Тем не менее, стремление Еревана, имеющего тесные торговые, экономические и энергетические связи с Москвой, одновременно находиться в союзе как с Брюсселем, так и с Москвой, обсуждается международными аналитиками как сложный геополитический вопрос.

А как вы считаете, сможет ли Армения, будучи членом ЕАЭС, одновременно полноценно интегрироваться в Европейский союз? Как Брюссель и Москва отреагируют на такую сложную стратегию Еревана «сидеть на двух стульях»? Оставляйте свои мнения в комментариях!