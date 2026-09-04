Ажиотаж вокруг Энрике Иглесиаса в Казахстане: теплая встреча в аэропорту и селфи со звездой

·5·Культура
Ажиотаж вокруг Энрике Иглесиаса в Казахстане: теплая встреча в аэропорту и селфи со звездой

Всемирно известный испанский певец, звезда мировой поп-музыки, покоривший миллионы сердец, Энрике Иглесиас прибыл в Казахстан. В международном аэропорту знаменитого артиста с огромным воодушевлением и праздничным настроением встретили его преданные поклонники, представители местной сферы гостеприимства и организаторы. В социальных сетях со скоростью света распространились видеоролики и фотографии, запечатлевшие выход певца из терминала аэропорта и его искреннее общение с фанатами, что вызвало большой резонанс по всему региону.

Фанаты с картонными портретами и волнение в зале «Kelu / Arrival»

К визиту Энрике Иглесиаса поклонники подготовились с особой креативностью:

  • Встреча с картонным двойником: Девушки, пришедшие встретить артиста, принесли с собой ростовые картонные фигуры певца в смокинге и сняли памятные видео на территории аэропорта;

  • Выход из дверей «Kelu / Arrival»: Как только певец вышел из дверей терминала, в аэропорту воцарилась поистине праздничная атмосфера. Встречавшие его официальные лица и команда тепло приветствовали артиста;

  • Счастье фанатов: Иглесиас, несмотря на усталость, лично подошел к поклонникам, сфотографировался с ними, подарил улыбки на селфи и выразил благодарность тем, кто признался ему в любви.

Простота и звездный стиль: образ Энрике

Мировая звезда предстала перед фанатами в своем фирменном и узнаваемом имидже:

  • Спортивно-повседневный стиль: Энрике выглядел повседневно и непринужденно — на нем была легкая куртка (ветровка) темно-зеленого цвета, удобный шарф на шее и черные солнцезащитные очки;

  • Неизменный головной убор: На голове артиста красовалась его знаменитая бейсболка, ставшая уже визитной карточкой, а его величественный и в то же время очень скромный вид оставил у фанатов теплое впечатление;

  • Искреннее отношение: Абсолютно лишенный звездной болезни Энрике, хоть и находился в окружении охранников, старался махать рукой и уделить особое внимание и улыбку каждому поклоннику.

В Центральной Азии растет интерес к творчеству Иглесиаса

Аудитория поклонников Энрике Иглесиаса, покорившего мировые музыкальные чарты десятками бесценных хитов, таких как «Bailando», «Hero», «Ring My Bells», «Tonight», в Центральной Азии невероятно велика. Его визит в Казахстан расценивается как крупное культурное событие в регионе, привлекшее внимание любителей музыки со всей округи.

Какую песню Энрике Иглесиаса вы любите слушать больше всего? Хотели бы вы, чтобы мировая звезда в рамках своего турне по Центральной Азии также посетила Узбекистан и дала большой сольный концерт в Ташкенте? Свои мнения оставляйте в комментариях!

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

«Уэйнры «отбирают хлеб» у юмористов» — ответ Аваза Охуна«Уэйнры «отбирают хлеб» у юмористов» — ответ Аваза ОхунаСегодня, 07:08Бобур Юлдашев рассказал, что был шокирован известием о получении звания (видео)Бобур Юлдашев рассказал, что был шокирован известием о получении звания (видео)Вчера, 15:31Актер Мусульман Юнусов обратился к Шахнозе Мирзиёевой (видео)Актер Мусульман Юнусов обратился к Шахнозе Мирзиёевой (видео)Вчера, 14:22Актриса Маржона Мирзаалиева раскрыла своего партнера по новому сериалу (видео)Актриса Маржона Мирзаалиева раскрыла своего партнера по новому сериалу (видео)Вчера, 14:06Кумуш Закирова начала свой день рождения с тайного подарка (видео)Кумуш Закирова начала свой день рождения с тайного подарка (видео)Вчера, 13:44Певица Навруза сообщила радостную новость поклонникам (фото)Певица Навруза сообщила радостную новость поклонникам (фото)Вчера, 11:48
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Культура новости

Раскрыт секрет знаменитого движения Майкла Джексона
Раскрыт секрет знаменитого движения Майкла Джексона
Райхон Уласенова выдала сына замуж: распространились видео с торжества
Райхон Уласенова выдала сына замуж: распространились видео с торжества
Ильхом Фармонов сделал жене незабываемый подарок
Ильхом Фармонов сделал жене незабываемый подарок
Джорджина Родригес оставила неожиданный комментарий под фото жены Месси
Джорджина Родригес оставила неожиданный комментарий под фото жены Месси
Впервые организованный конкурс «Mini Мисс О‘збекистон 2026» объявил имя победительницы!
Впервые организованный конкурс «Mini Мисс О‘збекистон 2026» объявил имя победительницы!
Индийская актриса Мадхури Дикшит с супругом Шрирамом Нене (фото)
Индийская актриса Мадхури Дикшит с супругом Шрирамом Нене (фото)
Юлдуз Усманова не пришла на концерт: Зрители ждали 4 часа
Юлдуз Усманова не пришла на концерт: Зрители ждали 4 часа
Факты о японской актрисе, ставшей известной благодаря сериалу «Ошин», любимому узбекскими зрителями
Факты о японской актрисе, ставшей известной благодаря сериалу «Ошин», любимому узбекскими зрителями