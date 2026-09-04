«Не двигается»: Гражданин вызвал полицию из-за раненого оленя — правда всех рассмешила

В чешском городе Кладно произошел одновременно забавный и удивительный случай. Местный житель, всерьез обеспокоенный судьбой животного, неподвижно лежавшего на опушке леса, незамедлительно позвонил в правоохранительные органы. Однако прибывший по указанному адресу экстренный патруль полиции столкнулся с неожиданной картиной — «раненый зверь» на самом деле оказался обычным деревянным садовым украшением. Об этом сообщила официальная пресс-служба полиции города Кладно.

«Уже час не шевелится»: Тревожный звонок бдительного гражданина

Происшествие продемонстрировало, насколько неравнодушно местное население относится к животным:

Неравнодушный очевидец: Позвонивший в дежурную часть полиции мужчина сообщил, что на опушке леса находится находящаяся в тяжелом состоянии, возможно, тяжело раненая косуля, которой срочно требуется ветеринарная и спасательная помощь;

Час терпения и беспокойства: Мужчина заявил, что был предельно искренен в своем сообщении, подчеркнув, что внимательно наблюдал за животным почти целый час, и его серьезно встревожило то, что за все это время оно абсолютно не двигалось;

Оперативные меры: Стражи порядка, не остающиеся равнодушными к вызовам, касающимся животных и дикой природы, незамедлительно направили экипаж по координатам, указанным гражданином.

Итог: «Фальшивый олень» на опушке и неожиданная находка

Когда сотрудники патруля прибыли на указанную территорию, выяснилось, что ситуация выглядит совершенно иначе:

Забавный финал спецоперации: Прибывшие на опушку леса полицейские издалека сразу заметили «раненого зверя»;

Правда раскрылась: Приблизившись к животному и осмотрев его, стало известно, что оно не только не живое, но и не имеет никакого отношения к живой природе — это было установленное хозяевами дома деревянное декоративное украшение для сада;

Благодарность и улыбка: Хотя данный вызов оказался ложной тревогой, сотрудники полиции положительно оценили гражданскую ответственность мужчины и его желание спасти невинное животное, выразив искреннюю благодарность с улыбкой за его неравнодушие.

Как вы думаете, заслуживает ли похвалы излишняя осторожность и неравнодушие гражданина в такой ситуации или это опрометчивое беспокойство полиции по пустякам? А как бы поступили лично вы, увидев издалека фигуру, которая не двигалась в течение часа? Оставляйте свои мнения в комментариях!