Махмуд Махамаджонов перешел в махачкалинское «Динамо» — новый трамплин в Европу

·9·Спорт
Махмуд Махамаджонов перешел в махачкалинское «Динамо» — новый трамплин в Европу

Шествие молодых узбекистанских талантов на поля Европы и России продолжается. Выступающее в Российской Премьер-лиге (РПЛ) махачкалинское «Динамо» в целях усиления состава подписало 23-летнего талантливого флангового защитника андижанского клуба Махмуда Махамаджонова. С футболистом, представляющим «золотое поколение» узбекского футбола, заключен контракт на 3 года.

Этот трансфер стал первым зарубежным вояжем в карьере Махамаджонова и оценивается как важный этап, который может привести его в основной состав национальной сборной и в сильнейшие чемпионаты Европы.

Какова сумма трансфера? Слухи и официальные цифры

Финансовые детали сделки перед трансфером вызывали различные споры в прессе:

  • Заявление «Андижана»: По официальной информации клуб из долины за трансфер Махамаджонова получил компенсацию в размере 250 тысяч долларов США;

  • Предположения российских СМИ: Издание «Спорт24» сообщало, что стоимость сделки составляет 500 тысяч евро;

  • Показатель «Трансфермаркт»: Авторитетный международный портал оценил данный трансфер в 215 тысяч евро, что полностью совпадает с официальной суммой, объявленной руководством «Андижана»;

  • 7-месячный всплеск в «Андижане»: Хотя Махмуд провел в долинном клубе всего семь месяцев, он выходил на поле в 19 матчах Суперлиги и 3 играх Кубка Узбекистана, записав на свой счет 3 голевые передачи.

Когда «Динамо» проявило интерес? Что говорят тренеры?

Старший тренер «Андижана» Сергей Арсланов в интервью изданию Эурасиа Футбалл рассказал, что дагестанцы следили за Махамаджоновым довольно давно, а красивый гол, забитый им в ворота «Динамо» особенно во время зимних сборов, еще больше усилил этот интерес.

Специалисты оценивают уникальные качества 23-летнего флангового защитника следующим образом:

  • Сергей Арсланов (старший тренер «Андижана»): «Махмуд может в одиночку закрыть всю левую бровку. У него высокий уровень контроля мяча левой ногой, быстрый дриблинг и способность обыгрывать соперника один в один. Кроме того, у него есть редкое качество — он умеет далеко и мощно вбрасывать ауты»;

  • Вадим Абрамов (тренировавший его в самаркандском «Динамо»): «Он великолепно обращается с мячом, умеет подключаться к атакам, бить по воротам и забивать. Физическая выносливость очень высокая. Однако у него есть один недостаток — чрезмерно увлекается игрой и порой не успевает возвращаться назад. Если он еще больше усовершенствует позиционную оборону, то превратится в огромную звезду»;

  • Вывод скаутов «Спортс.ру»: Еще в 2023 году известный проект А2М включил Махамаджонова в число самых перспективных узбекских талантов для клубов РПЛ и Европы.

Элитная лига Азии и сенсационный гол в ворота Аргентины

Международный опыт Махмуда Махамаджонова также весьма богат:

  • Элитная лига Азии с «Пахтакором»: Он выступал в самом престижном турнире континента в 6 матчах, в том числе против звездного саудовского «Аль-Хиляля»;

  • Память о молодежном чемпионате мира (У-20): Ставшее чемпионом Азии 2023 года это поколение достойно выступило на чемпионате мира. В матче против хозяев турнира — Аргентины — именно Махамаджонов на 23-й минуте поразил ворота хозяев и открыл счет.

По стопам золотого поколения: путь к «Манчестер Сити», в РПЛ и Европу

Узбекская молодежь, вышедшая в основном составе против Аргентины на том чемпионате мира У-20, сегодня играет на больших аренах:

  • Абдукодир Хусанов: Через «Энергетик-БГУ» и французский «Ланс» добрался до стана мирового гранда «Манчестер Сити» и подписал новый контракт до 2031 года;

  • Аббосбек Файзуллаев: Перешел из ЦСКА в турецкий «Истанбул Башакшехир» и в настоящее время находится на прицеле французского «Страсбура»;

  • Умарали Рахмоналиев: После «Рубина» в составе «Сабаха» в статусе чемпиона Азербайджана пробился в Лигу чемпионов, за ним следит французский «Ланс»;

  • Джахонгир Орозов и Махмуд Махамаджонов: Начали защищать честь «Рубина» и махачкалинского «Динамо» в Российской Премьер-лиге.

Переход Махамаджонова в РПЛ резко повышает его шансы на вызов в национальную сборную Узбекистана под руководством главного тренера Фабио Каннаваро. Как показала история, путь трамплина, пройденный Элдором Шомуродовым (через Россию в «Рому») и Абдукодиром Хусановым (через Беларусь в топ-лиги), откроет Махмуду дверь в футбольную элиту Европы.

Как вы думаете, сможет ли Махмуд Махамаджонов прочно закрепиться в основном составе махачкалинского клуба и в скором времени стать основным левым защитником национальной сборной? В каком чемпионате Европы вы хотели бы видеть его после РПЛ? Оставляйте свои мысли в комментариях!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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