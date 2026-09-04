«Уэйнры «отбирают хлеб» у юмористов» — ответ Аваза Охуна

·66·Культура
«Уэйнры «отбирают хлеб» у юмористов» — ответ Аваза Охуна

В узбекском шоу-бизнесе и мире сатиры уже долгое время горячо обсуждается негласная конкуренция между традиционной сценической комедией и новым поколением, захватившим интернет-пространство, — вайнерами. В эпоху, когда минутные видео в социальных сетях выходят в тренды, актуальным остается вопрос: не отнимают ли многие блогеры аудиторию у представителей старой школы? Известный мастер слова и юморист Аваз Охун, отвечая на вопрос журналиста на эту тему, сделал резкое и откровенное заявление об отношениях с интернет-героями и разнице в творческих уровнях.

«Наши шутки инсценируют»: мнение Аваза Охуна

По словам юмориста, короткие видео в социальных сетях ничуть не повлияли на его аудиторию, и никаких поводов для беспокойства в этом плане нет:

  • «Им и в голову не придет»: На вопрос журналиста «Не забрали ли вайнеры ваших поклонников?» артист ответил коротко и смело: «То, о чем думаю я, им даже в голову не придет. Они работают совсем в другом направлении»;

  • Копирование идей: Мастер слова сообщил, что заметил, как некоторые вайнеры используют готовые сценические выступления: «Напротив, у парочки из них я видел — они по-своему инсценировали сюжеты из наших шуток»;

  • Самобытный творческий стиль: Сатирик дал понять, что его стиль выбора тем, наблюдения за тонкими пороками общества и создания глубоких монологов кардинально отличается от легкого и поверхностного интернет-контента.

«Наш хлеб урезали»: Жалобы других групп и разница «другой махалли»

Аваз Охун упомянул жалобы некоторых коллег по юмористическому цеху и четко обозначил свою позицию:

  • Претензии коллег: «Есть ведь юмористические группы, одна из них говорит: мол, появились вайны, и наш хлеб урезался. То, о чем мы думаем, они разжевывают. Такое я слышал часто»;

  • «Они живут в другой махалле»: Мастер слова заявил, что не разделяет подобных жалоб и считает, что настоящее сценическое искусство и тренды соцсетей имеют совершенно разную аудиторию: «Слава Богу, мы с ними вообще никак не связаны. Они живут в другой махалле».

Взгляды Аваза Охуна показывают, что профессиональное стендап-искусство, способное часами заставлять тысячи зрителей в живом зале смеяться и размышлять, прочно удерживает свои самостоятельные позиции на фоне быстрого контента, адаптированного под алгоритмы.

А как считаете вы, прав ли Аваз Охун: не могут ли современные вайнеры конкурировать со сценическими юмористами, или же юмор нового поколения нравится зрителям больше? Чья сатира сегодня глубже и осмысленнее — традиционных юмористов или блогеров? Оставляйте свои мнения в комментариях!

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Ажиотаж вокруг Энрике Иглесиаса в Казахстане: теплая встреча в аэропорту и селфи со звездойАжиотаж вокруг Энрике Иглесиаса в Казахстане: теплая встреча в аэропорту и селфи со звездойСегодня, 08:01Бобур Юлдашев рассказал, что был шокирован известием о получении звания (видео)Бобур Юлдашев рассказал, что был шокирован известием о получении звания (видео)Вчера, 15:31Актер Мусульман Юнусов обратился к Шахнозе Мирзиёевой (видео)Актер Мусульман Юнусов обратился к Шахнозе Мирзиёевой (видео)Вчера, 14:22Актриса Маржона Мирзаалиева раскрыла своего партнера по новому сериалу (видео)Актриса Маржона Мирзаалиева раскрыла своего партнера по новому сериалу (видео)Вчера, 14:06Кумуш Закирова начала свой день рождения с тайного подарка (видео)Кумуш Закирова начала свой день рождения с тайного подарка (видео)Вчера, 13:44Певица Навруза сообщила радостную новость поклонникам (фото)Певица Навруза сообщила радостную новость поклонникам (фото)Вчера, 11:48
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Культура новости

Раскрыт секрет знаменитого движения Майкла Джексона
Раскрыт секрет знаменитого движения Майкла Джексона
Райхон Уласенова выдала сына замуж: распространились видео с торжества
Райхон Уласенова выдала сына замуж: распространились видео с торжества
Ильхом Фармонов сделал жене незабываемый подарок
Ильхом Фармонов сделал жене незабываемый подарок
Джорджина Родригес оставила неожиданный комментарий под фото жены Месси
Джорджина Родригес оставила неожиданный комментарий под фото жены Месси
Впервые организованный конкурс «Mini Мисс О‘збекистон 2026» объявил имя победительницы!
Впервые организованный конкурс «Mini Мисс О‘збекистон 2026» объявил имя победительницы!
Индийская актриса Мадхури Дикшит с супругом Шрирамом Нене (фото)
Индийская актриса Мадхури Дикшит с супругом Шрирамом Нене (фото)
Юлдуз Усманова не пришла на концерт: Зрители ждали 4 часа
Юлдуз Усманова не пришла на концерт: Зрители ждали 4 часа
Факты о японской актрисе, ставшей известной благодаря сериалу «Ошин», любимому узбекскими зрителями
Факты о японской актрисе, ставшей известной благодаря сериалу «Ошин», любимому узбекскими зрителями