«Лугано» обыграл «Серветт» и вышел в лидеры: детали матча

·19·Спорт
«Лугано» обыграл «Серветт» и вышел в лидеры: детали матча

В матче 6-го тура швейцарской Суперлиги любители футбола стали свидетелями настоящего триллера. Клуб «Лугано», за который выступает защитник национальной сборной Узбекистана Бехруз Каримов, на своем поле принимал «Серветт» и одержал победу со счетом 1:0 благодаря голу, забитому на 90+4-й минуте компенсированного арбитром времени. Благодаря этой победе команда, не теряющая очков, вернула себе лидерство в турнирной таблице.

Бехруз Каримов в основном составе: высокая оценка узбекскому защитнику

Этот матч стал большим шагом для молодого таланта из Узбекистана:

  • Впервые в стартовом составе: Бехруз Каримов впервые вышел на поле в основном составе «Лугано» и полностью оправдал доверие тренеров;

  • 67 минут надежной игры: Узбекский легионер действовал организованно в защитной линии и на 67-й минуте уступил свое место Занотти;

  • Признание в 7 баллов: За полезные действия в матче, активность в единоборствах и тактическую дисциплину аналитики оценили Каримова достойно — в 7,0 балла.

Трагедия с пенальти и спасение на 90+4-й минуте

Противостояние на «АИЛ Арене» было богатым на тяжелые и напряженные испытания для обеих команд:

  • Упущенная возможность «Серветта»: На 20-й минуте гости имели отличную возможность открыть счет, однако Мраз не смог реализовать пенальти;

  • Золотой гол Аьети: Когда казалось, что встреча завершится вничью, вышедший на замену на 67-й минуте Альбиан Аьети на 90+4-й минуте поразил ворота соперника и принес «Лугано» три очка.

Турнирная таблица: 100-процентный результат и единоличное лидерство

После этой победы «Лугано» существенно укрепил свои позиции в чемпионате Швейцарии:

  • Возвращение на вершину: Победивший во всех 5 проведенных матчах «Лугано» довел количество своих очков до 15, обошел «Янг Бойз» (14 очков) и вернул себе 1-е место;

  • Один матч в запасе: Наличие у «Лугано» еще одной игры в запасе еще больше увеличивает их преимущество в чемпионской гонке;

  • Положение «Серветта» в нижней части: Гости, имея в активе 4 очка, остаются на 10-й строчке среди 12 команд.

Швейцарская Суперлига. 6-й тур

«Лугано» — «Серветт» — 1:0

3 сентября. «АИЛ Арена»

Гол: Альбиан Аьети (90+4).

Нереализованный пенальти: Мраз (20, «Серветт»).

Состав «Лугано»: Баллмоос, Пападопулос, Келвин, Делькруа, Бислими, КАРИМОВ (Занотти, 67), Кендучи (Гргич, 46), дос Сантос (Пильстрем, 74), Чиминьяни (Эспиноза, 90+2), Штеффен, Монкада (Аьети, 67).

Как вы думаете, сможет ли Бехруз Каримов стать твердым игроком основного состава «Лугано» и завоевать с командой чемпионство Швейцарии? Каковы ваши впечатления от дебюта и игры нашего соотечественника в элите Европы? Оставляйте свои мысли в комментариях!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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