Крикетист пробежал 100 км и приблизился к установлению рекорда

22-летний крикетист из Суррея пробежал 62 мили, то есть 100 километров, прежде чем сделать хотя бы один бросок мяча, и находится на пороге попадания в Книгу рекордов Гиннеса.

В субботу Сэм Бодеано начал свое необычное испытание на знаменитом лондонском стадионе Лорд'с Крикет Грунд. Он бежал около 14 часов и в воскресенье добрался до Валлей Энд Крикет Клуб в Уокинг. Это путешествие стало серьезной проверкой его физической выносливости.

Бодеано преодолел всю дистанцию в полной форме для крикета и всю дорогу держал в руке мяч для крикета. Его изнурительный бег завершился матчем по крикету. Спортсмен вышел на поле и сделал первый бросок своему отцу.

Прежний рекорд превышен в несколько раз

Эта попытка была предпринята с целью обновить рекорд Гиннеса в категории «Самая длинная дистанция бега для боулинга в крикете» среди мужчин.

Предыдущий рекорд составлял 15 миль. 62-мильный забег Бодеано значительно превысил существующий показатель.

Однако новый результат пока не утвержден в качестве официального рекорда. Для этого организация Книги рекордов Гиннеса должна завершить процесс проверки. Бодеано предоставил доказательства своей попытки, и теперь они будут рассмотрены экспертами организации.

Забег также поддержал благородную цель

Необычное испытание Бодеано не ограничилось установлением спортивного рекорда. Посредством этого мероприятия он также ставил перед собой цель собрать средства для благотворительного фонда по борьбе с раком Те Рут Страусс Фундатион.

В результате было собрано около 6 тысяч фунтов стерлингов благотворительных пожертвований.

После завершения забега Бодеано признался, что эта поездка сильно истощила его и оставила без сна. Тем не менее он подчеркнул, что усилия ради благородной цели того стоили.

Его путь начался еще до рассвета на поле Лорд'с, занимающем важное место в истории английского крикета. Затем он направился через Лондон в сторону графства Суррей.

Несмотря на долгие часы и сильную усталость, спортсмен всю дорогу держал в руке крикетный мяч, соблюдая условия, установленные для попытки установления рекорда.