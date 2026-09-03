В Санкт-Петербурге мужчина с пистолетом взял в заложники врача поликлиники
В вечернее время в поликлинике во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга произошло серьезное происшествие. 25-летний мужчина вошел в медицинское учреждение с травматическим пистолетом и стал угрожать пациентам и врачам. Инцидент был зафиксирован 3 сентября на Будапештской улице.
Самым тревожным обстоятельством стало то, что в момент происшествия в поликлинике находились пациенты и медицинский персонал. Однако оперативные действия сотрудников учреждения предотвратили эскалацию ситуации.
Что произошло в поликлинике?
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 25-летний мужчина устроил скандал в поликлинике и угрожал пациентам и врачам пистолетом.
По предварительным данным, он взял в заложники одного из медицинских работников.
Заметив неладное, персонал поликлиники немедленно вызвал полицию. Сотрудники нажали «тревожную кнопку» в учреждении.
«После сигнала, поступившего через «тревожную кнопку», сотрудники полиции оперативно прибыл на место происшествия».
Как полиция задержала вооруженного мужчину?
Сотрудники патрульно-постовой службы, прибыв в поликлинику, задержали нарушителя.
По данным полиции, у мужчины изъят травматический пистолет.
Основные сведения по инциденту:
инцидент произошел вечером 3 сентября;
адрес — Санкт-Петербург, Будапештская улица;
подозреваемый — 25-летний мужчина;
он угрожал пациентам и медицинским работникам;
у мужчины изъят травматический пистолет;
полиция задержала его на месте происшествия;
в результате инцидента никто не пострадал.
Чем завершилась ситуация в поликлинике?
После происшествия задержанный мужчина был доставлен в отдел полиции.
В пресс-службе администрации Фрунзенского района изданию «Комсомольская правда — Санкт-Петербург» сообщили, что ситуация урегулирована.
Самое главное, что никто из пациентов и сотрудников, находившихся в поликлинике, не пострадал.
«Ситуация разрешилась. Все живы и здоровы», — сообщили в пресс-службе районной администрации.
По факту инцидента начата проверка
В настоящее время правоохранительные органы выясняют все детали происшествия.
Полиция проводит проверку по факту инцидента. Дополнительная информация о причинах, побудивших мужчину явиться в поликлинику с пистолетом и угрожать врачу и остальным, может быть обнародована позже.
Согласно официальным данным на данный момент, ситуация была взята под контроль благодаря оперативному вмешательству полиции, и жизни людей в результате инцидента не подверглись опасности.
Главный вывод: своевременное нажатие сотрудниками поликлиники «тревожной кнопки» и вызов полиции, а также оперативное прибытие патрульных сотрудников не допустили усугубления потенциально опасной ситуации.
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