В Санкт-Петербурге мужчина с пистолетом взял в заложники врача поликлиники

·19·Мир
В Санкт-Петербурге мужчина с пистолетом взял в заложники врача поликлиники

В вечернее время в поликлинике во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга произошло серьезное происшествие. 25-летний мужчина вошел в медицинское учреждение с травматическим пистолетом и стал угрожать пациентам и врачам. Инцидент был зафиксирован 3 сентября на Будапештской улице.

Самым тревожным обстоятельством стало то, что в момент происшествия в поликлинике находились пациенты и медицинский персонал. Однако оперативные действия сотрудников учреждения предотвратили эскалацию ситуации.

Что произошло в поликлинике?

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 25-летний мужчина устроил скандал в поликлинике и угрожал пациентам и врачам пистолетом.

По предварительным данным, он взял в заложники одного из медицинских работников.

Заметив неладное, персонал поликлиники немедленно вызвал полицию. Сотрудники нажали «тревожную кнопку» в учреждении.

«После сигнала, поступившего через «тревожную кнопку», сотрудники полиции оперативно прибыл на место происшествия».

Как полиция задержала вооруженного мужчину?

Сотрудники патрульно-постовой службы, прибыв в поликлинику, задержали нарушителя.

По данным полиции, у мужчины изъят травматический пистолет.

Основные сведения по инциденту:

  • инцидент произошел вечером 3 сентября;

  • адрес — Санкт-Петербург, Будапештская улица;

  • подозреваемый — 25-летний мужчина;

  • он угрожал пациентам и медицинским работникам;

  • у мужчины изъят травматический пистолет;

  • полиция задержала его на месте происшествия;

  • в результате инцидента никто не пострадал.

Чем завершилась ситуация в поликлинике?

После происшествия задержанный мужчина был доставлен в отдел полиции.

В пресс-службе администрации Фрунзенского района изданию «Комсомольская правда — Санкт-Петербург» сообщили, что ситуация урегулирована.

Самое главное, что никто из пациентов и сотрудников, находившихся в поликлинике, не пострадал.

«Ситуация разрешилась. Все живы и здоровы», — сообщили в пресс-службе районной администрации.

По факту инцидента начата проверка

В настоящее время правоохранительные органы выясняют все детали происшествия.

Полиция проводит проверку по факту инцидента. Дополнительная информация о причинах, побудивших мужчину явиться в поликлинику с пистолетом и угрожать врачу и остальным, может быть обнародована позже.

Согласно официальным данным на данный момент, ситуация была взята под контроль благодаря оперативному вмешательству полиции, и жизни людей в результате инцидента не подверглись опасности.

Главный вывод: своевременное нажатие сотрудниками поликлиники «тревожной кнопки» и вызов полиции, а также оперативное прибытие патрульных сотрудников не допустили усугубления потенциально опасной ситуации.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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